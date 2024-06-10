　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談　影片下架帳號仍在

▲▼ 大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸無人機在金門投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

文／中央社

（中央社記者周慧盈北京10日電）金門縣政府日前譴責有中國民眾連續兩天網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為。據報導，涉事者為一家福建科技公司，在中國當局約談後，公司已下架影片。

有中國無人機8日下午飛越金廈海域到金門街道投放政治傳單，中國社群平台抖音帳號則出現無人機將前往金門縣警局與金門大學的預告。不過，金防部指疑因風向關係，原定投在金門大學、縣警局附近的傳單實際上飛落他處。 針對這起事件，《香港明報》今天報導，涉事者為福建中利科技公司。

▲▼ 大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝）

據中利科技近日在抖音上載的影片，公司使用無人機飛越金門馬山觀測站空投傳單，上面寫著「台灣歸來兮」、「祝同胞們端午安康」。 報導引述中利科技總經理盧增浩表示，無人機「三進三出」金門，期間正值參謀總長梅家樹視察金防部、國防部長顧立雄在立法院回應若中國進入台灣12浬領空領海將如何處置的問題。

盧增浩告訴明報，空投傳單事件「影響很大」、「對岸（台灣）投訴到（大陸）中央」，而在中國當局約談公司負責人後，公司已下架影片。

盧增浩表示，這架可載重1公斤的小型無人機透過事先設定好的程序完成飛行、投放傳單和拍攝，並非實時遙控操作。

他並說，影片雖已下架，但抖音帳號未被封禁，公司業務也正常運行。

報導表示，中利科技成立於2018年，地點位於福建泉州，與華南理工大學、哈爾濱工業大學等大學合作開發、生產定製用途的旋翼無人機。

金門縣政府8日當天在新聞稿譴責中國人士連續兩天網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為，要求縣警局調查，並呼籲中國約束無人機玩家，以免高空擲物傷及民眾或影響飛行安全。 金門縣政府表示，警方曾發現一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，在警方動用干擾系統反制前，無人機沿小西門方向離去。

金防部則批評，這種為「提升社群流量、知名度」而以無人機空投傳單的行為「不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係」。

ET快訊
台中「超兇女體盛」　裸女躺2小時價碼曝
獨／萬華房東死狀慘！雙臂全是傷...頭蓋骨也被敲碎
中職同步調查邱丹　聯盟新制最重罰48萬、禁賽40場
陸男駕小艇闖淡水河！　漁人碼頭上岸：投奔自由
恐怖瞬間曝！　騎士撞噴10多公尺慘死
JR車站附近隨機殺人　女遭猛刺身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談　影片下架帳號仍在

陸科技獨角獸破產清算　「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

廣州地鐵開放個人投放廣告　E人爭相「出鏡」求職生日全都來

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

陸南北龍舟賽大比拼！　網嘆：北方人果然不擅水戰

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

陸2024首個高溫中暑氣象預警　河北山東衝40度以上

打400支玻尿酸豐臀「化膿感染」　女子拍影片親曝慘狀

妹子廁所裝百葉窗　鄰居阿姨1句提醒她崩潰「像裸奔了3年」

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談　影片下架帳號仍在

陸科技獨角獸破產清算　「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

廣州地鐵開放個人投放廣告　E人爭相「出鏡」求職生日全都來

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

陸南北龍舟賽大比拼！　網嘆：北方人果然不擅水戰

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

陸2024首個高溫中暑氣象預警　河北山東衝40度以上

打400支玻尿酸豐臀「化膿感染」　女子拍影片親曝慘狀

妹子廁所裝百葉窗　鄰居阿姨1句提醒她崩潰「像裸奔了3年」

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

2024北港媽祖66小時短片大賽　青年創意引爆媽祖文化新活力

蘇宗怡為工作犬發聲！見「毛小孩罹癌」飼主扛經濟重擔哽咽：百感交集

回歸二刀流之路並非無往不利　 大谷翔平坦言「會產生不安」

公牛比賽突發狂！跳柵欄撲向觀眾致4傷　女被頂在頭上轉2圈拋落地

「大都更時代」真的會來？專家潑冷水：成本高漲問題需先解決

台東翁海邊走失　警聯合客運業者協助返家

布丁都吞不了！59歲男罹食道癌　3不良習慣

台中私人招待所「超兇女體盛」引話題　裸女躺2小時價碼曝

金與正警告反擊　南韓大聲公「心戰廣播」急喊卡！發現北韓有樣學樣

邊佑錫驚喜現身家樂福！「大西瓜」變熱門打卡區　粉絲嗨翻踩點

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

陸大媽霸鄰居車位3年 鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

哈爾濱餐廳爆炸　傳多人受傷

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

陸女遊香港「3小時逃離」　還批三大缺點

陸南北龍舟賽大比拼！ 網嘆：北方人果然不擅水戰

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬 自曝：訂單接到手軟

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

鼓浪嶼被踢爆「宰客」　商家賣「死海鮮」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

陸科技獨角獸破產清算 「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

更多熱門

相關新聞

如何防範第五縱隊？沈伯洋：絕對不是監控

如何防範第五縱隊？沈伯洋：絕對不是監控

台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，查出華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等提供給魯紀賢，引發社會譁然。民進黨立委沈伯洋今（10日）談論如何防範「第五縱隊」議題，他指出，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立法委員、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報。至於外界常討論的中配議題，他認為中配像「被害者」，應該保護他們，而不是污名化。

金門龍舟競賽兩棲蛙人助陣！千人共度端午

金門龍舟競賽兩棲蛙人助陣！千人共度端午

彭博：台積電和鴻海將領導全球供應鏈

彭博：台積電和鴻海將領導全球供應鏈

陸2024首個高溫中暑氣象預警 河北山東衝40度以上

陸2024首個高溫中暑氣象預警 河北山東衝40度以上

另類慰警！端節連假幫分駐所劃停車格

另類慰警！端節連假幫分駐所劃停車格

關鍵字：

金門無人機政治傳單中國福建

讀者迴響

熱門新聞

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

孫鵬首度鬆口道歉！

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面