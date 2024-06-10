　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

▲▼北韓空飄的糞便氣球裝有各種垃圾，南韓有貨車遭砸重後起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府針對穢物氣球的糞便成分進行傳染病病原體檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從5月底至今連續4度向南韓空飄含有糞便、垃圾的穢物氣球，包括昨（9）日晚間追加展開攻勢，300多顆氣球墜落至南韓首爾、仁川地區，如今就連位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室附近，都能發現北韓穢物氣球的蹤跡，南韓政府相關單位緊急針對「糞便成分」進行檢測。

根據《韓聯社》，南韓警方和消防當局今（10）日透露，自從北韓展開第3、4波糞便氣球攻勢後，首爾市龍山區西冰庫路上的國立中央博物館、綠莎坪大路上的龍山區廳（區公所）、梨泰院站附近的商店都能夠發現北韓穢物氣球。

其中，消防當局於9日上午5時8分接獲民眾通報，表示在國立中央博物館內發現疑似為北韓穢物氣球的物體，其中國立中央博物館距離南韓總統辦公室的直線距離只有800公尺。

在國立中央博物館內所發現的穢物氣球，並沒有看到氣球本體，只有看到裝滿垃圾和其他異物的黑色塑膠袋。

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

▲北韓1日向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

消防當局也透露，有民眾於10日上午9時發現，北韓所空飄的穢物氣球竟然直接墜落到龍山區廳的屋頂上。消防當局獲報後派遣人員協助疏散，並將案件轉移警方處理，警方在氣球塑膠袋內發現屎尿、廢紙、垃圾，之後將其移送給軍方處理。

南韓農林畜產食品部針對北韓空飄穢物氣球的糞便成分進行檢驗，推測這些屎尿為家畜所排放，深怕會有病毒傳染的疑慮，於是從5月28日空飄的氣球進行細部病原體檢測，包含口蹄疫、非洲豬瘟（ASF）、高病原性禽流感（AI）、布魯氏菌、結核，結果顯示皆為「陰性」。

農林畜產食品部也從軍方所保管的30顆穢物氣球採取檢體，也未測出上述6大家畜傳染疾病的病原體。

ET快訊
每年200萬人想進輝達！碩士生年薪640萬↑　「超硬面試過程
「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺
武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭
劉在煥輕生送醫！　「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書
輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資　黃仁勳：讓更多人參與
明起雨區擴大　「下最猛」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺

房價高漲！南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命　靠神明附身排解疑惑

人妻目睹「老公性侵11歲少女」　崩潰吶喊：你怎能這樣做

資深空服員揭搭機「最糟座位」！這排視野絕佳　航班愈早愈好

公牛比賽突發狂！跳柵欄撲向觀眾致4傷　女被頂在頭上轉2圈拋落地

金與正警告反擊　南韓大聲公「心戰廣播」急喊卡！發現北韓有樣學樣

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺

房價高漲！南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命　靠神明附身排解疑惑

人妻目睹「老公性侵11歲少女」　崩潰吶喊：你怎能這樣做

資深空服員揭搭機「最糟座位」！這排視野絕佳　航班愈早愈好

公牛比賽突發狂！跳柵欄撲向觀眾致4傷　女被頂在頭上轉2圈拋落地

金與正警告反擊　南韓大聲公「心戰廣播」急喊卡！發現北韓有樣學樣

貓咪亂入演奏會台上漫步偷走目光　貝多芬《田園》變出場曲

《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我

買房更困難！南韓年輕人「工作存款86.4年」　在首爾才買得起房

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟！市府回應了

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

嚇瘋！下樓見機械車位「慘抝成倒V」　1細節全懵：下方車主GG

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

獨／台中爆工安意外！工人高處摔落B3　特搜急吊掛救人

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

國際熱門新聞

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

男星貼妹熱舞　褲襠卡住她絲襪狂扭畫面曝

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

Volvo電動車生產自中國移往比利時

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

日本爆持刀殺人！　婦人頸部被刺喪命

別人All In她下車！賣輝達股票389億飛了

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

空姐公開旅行妙招　曝飯店「這1物」超實用

印度總理莫迪就職　槍手伏擊朝聖巴士釀9死33傷

更多熱門

相關新聞

迷信？南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命

迷信？南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命

南韓從戰後發展至今，已經從最貧窮的國度發展為擁有眾多高科技的先進國度，在經濟、軍事、文化等領域的影響力在全球名列前茅，儘管號稱半數人口沒有宗教信仰，卻依舊有許多人仰賴「薩滿信仰」的巫師，靠求神問卜排解內心疑惑，今年賣座電影《破墓》讓全球一窺巫師高超的法力。

金與正警告反擊　南韓「心戰廣播」急喊卡！

金與正警告反擊　南韓「心戰廣播」急喊卡！

北韓四度屎攻！南韓幼稚園撿到糞便氣球

北韓四度屎攻！南韓幼稚園撿到糞便氣球

日本爆持刀殺人！　婦人頸部被刺喪命

日本爆持刀殺人！　婦人頸部被刺喪命

即／俄國總統普丁「將出訪」北韓、越南

即／俄國總統普丁「將出訪」北韓、越南

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮糞便氣球南韓尹錫悅非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

孫鵬首度鬆口道歉！

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面