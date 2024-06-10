北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

▲南韓政府針對穢物氣球的糞便成分進行傳染病病原體檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從5月底至今連續4度向南韓空飄含有糞便、垃圾的穢物氣球，包括昨（9）日晚間追加展開攻勢，300多顆氣球墜落至南韓首爾、仁川地區，如今就連位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室附近，都能發現北韓穢物氣球的蹤跡，南韓政府相關單位緊急針對「糞便成分」進行檢測。

根據《韓聯社》，南韓警方和消防當局今（10）日透露，自從北韓展開第3、4波糞便氣球攻勢後，首爾市龍山區西冰庫路上的國立中央博物館、綠莎坪大路上的龍山區廳（區公所）、梨泰院站附近的商店都能夠發現北韓穢物氣球。

其中，消防當局於9日上午5時8分接獲民眾通報，表示在國立中央博物館內發現疑似為北韓穢物氣球的物體，其中國立中央博物館距離南韓總統辦公室的直線距離只有800公尺。

在國立中央博物館內所發現的穢物氣球，並沒有看到氣球本體，只有看到裝滿垃圾和其他異物的黑色塑膠袋。

▲北韓1日向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

消防當局也透露，有民眾於10日上午9時發現，北韓所空飄的穢物氣球竟然直接墜落到龍山區廳的屋頂上。消防當局獲報後派遣人員協助疏散，並將案件轉移警方處理，警方在氣球塑膠袋內發現屎尿、廢紙、垃圾，之後將其移送給軍方處理。

南韓農林畜產食品部針對北韓空飄穢物氣球的糞便成分進行檢驗，推測這些屎尿為家畜所排放，深怕會有病毒傳染的疑慮，於是從5月28日空飄的氣球進行細部病原體檢測，包含口蹄疫、非洲豬瘟（ASF）、高病原性禽流感（AI）、布魯氏菌、結核，結果顯示皆為「陰性」。

農林畜產食品部也從軍方所保管的30顆穢物氣球採取檢體，也未測出上述6大家畜傳染疾病的病原體。