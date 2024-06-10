金與正警告反擊　南韓大聲公「心戰廣播」急喊卡！發現北韓有樣學樣

▲南韓軍方9日下午重啟設在邊境的擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從5月底至今已連續4度向南韓空飄含有糞便、垃圾的穢物氣球，控訴南韓境內脫北者團體不斷向北韓空飄氣球。對此，南韓昨（9）日罕見重啟邊境的大型擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」，然而今（10）日卻又暫停廣播，南韓軍方對此做出解釋。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部10日向駐點記者證實，截至目前已經停止向北韓實施「心戰廣播」，今天（10日）也沒有實施計畫。雖是如此，不過南韓軍方仍展現出反對挑釁的決心，「目前已經做好準備，一旦北韓再度展開卑劣的挑釁行為，隨時能夠重啟心戰廣播」。

南韓軍方某消息人士解釋，這是因為軍方採取「戰略上的柔軟性」，隨時做好情勢上的管控。南韓政府另名消息人士也解釋，「我軍（南韓軍）昨天重啟心戰廣播，並不表示今天就一定要繼續廣播」，強調戰略上的輕重緩急。

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

報導指出，其實自從南韓在軍事分界線一帶重新設置擴音牆、重啟心戰廣播，北韓也跟著蠢蠢欲動。因為南韓軍方發現，北韓已經準備在邊境地帶設立擴音器，打算向南韓實施「心戰廣播」。

南韓聯合參謀本部證實，「已經偵測到北韓打算在前線設置擴音器、進行對南心戰廣播的動向。雖然目前北韓尚未廣播，但我軍正密切關注北韓軍動向，維持警戒。」

據悉，2018年4月27日南韓時任總統文在寅、北韓國務委員長金正恩簽署《板門店宣言》時，北韓也撤除了邊境上至少30處的擴音設備。一旦北韓重啟心戰廣播，很可能南北韓會同時互相向對方實施廣播。

▲金與正發表談話。（圖／VCG）

報導分析，南韓軍方之所以選擇暫停繼續實施心戰廣播，很有可能是受到金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正昨（9）日晚間發表談話的影響。金與正在談話威脅，「一旦大韓民國再度向國境空飄傳單、實施心戰廣播挑釁，則我方將以全新的方式應對。」

南韓政府消息人士也發現，其實金與正在談話中所使用的措辭和過往相比並不強烈，且北韓軍方也未發表其他談話，認為平壤當局可能有意控制緊張局勢，避免雙方進一步爆發衝突。