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北韓四度屎攻！南韓幼稚園撿到糞便氣球　脫北者空飄氣球無法可管

▲▼北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

▲北韓施放的空飄氣球，5月29日抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓境內脫北者公民團體再度空飄氣球，北韓（朝鮮）分別於8日晚間、9日晚間兩度向南韓施放含有糞便、垃圾的穢物氣球，這些氣球墜落至首爾、仁川的校園，就連公家機關經營的幼稚園也成為受害者。不過，針對脫北者團體向北韓空飄氣球的行為，南韓警察廳長坦承「無法可管」。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，從5月28日北韓首度空飄糞便氣球、至昨（9）日晚間為止，南韓一共有5所校園（國小、國高中）發現來自北韓的氣球，其中首爾有2所、仁川有3所，包括首爾市蘆園區的水落中學、仁川市中區的濟物男子高中，都有學生發現疑似北韓的空飄氣球。

網路社群平台X也有網友發文抱怨，一名自稱居住首爾的網友透露，清晨6時疑似北韓的空飄氣球墜落到學校操場上，也有學生抱怨，因為學校操場出現北韓空飄的糞便氣球，導致警方與軍方陸續抵達現場，禁止學生出入操場。

▲▼南韓首爾市中浪區新內洞某住宅區的道路上，發現北韓空飄穢物氣球的垃圾散落一地。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲首爾市中浪區新內洞某住宅區的道路上，發現北韓空飄穢物氣球的垃圾散落一地。（圖／南韓聯合參謀本部）

首爾市議員李景淑（音譯）則於今（10）日引述首爾交通公社的內部資料，透露首爾地鐵7號線天旺車輛基地（機廠）、2號線君子車輛事業所、位於首爾市城東區的首爾交通公社教育文化中心龍踏洞附設托兒所，皆發現疑似來自北韓的空飄氣球。

經過分析，這些北韓空飄穢物氣球所載送的物體，包括家禽糞便與尿液、紙張、碎片等垃圾，目前尚未發現有爆裂物或化學物質。李景淑警告，首爾交通公社必須提高警覺，因為一旦這些穢物氣球墜落至電車或鐵軌上，恐構成乘客生命安全的威脅。

然而，針對「自由北韓運動聯盟」等南韓脫北者公民團體屢次向北韓空飄大型氣球的行為，南韓警察廳長尹熙根10日在例行記者會上坦言，因為北韓所空飄的糞便氣球「並未對國民生命和身體構成具急迫性的危害」，因此其實無法可管，否則就是侵犯憲法所保障的言論自由。

▲▼南韓國內脫北者團體向北韓空飄含有大量政治傳單的氣球。（圖／翻攝自겨레얼통일연대）

▲南韓國內脫北者團體向北韓空飄含有大量政治傳單的氣球。（圖／翻攝自겨레얼통일연대）

尹熙根舉例，只有2014年10月相關團體向北韓空飄傳單氣球時，北韓向南韓民間人士管制區域發射高射砲、對邊境居民構成嚴重威脅時，警方才能夠禁止團體向北韓空飄氣球的行為。

尹熙根解釋，過去文在寅政府時期曾修訂《南北關係發展法》、禁止向北韓空飄氣球，去年9月南韓憲法裁判所（憲法法院）認為法律條文中的《對北傳單禁止法》違憲，因此除非北韓向空飄氣球的區域進行砲擊、對居民生命構成具體威脅，否則必須靠立法才有辦法禁止。

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