房價高漲！南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命　靠神明附身排解疑惑

▲南韓今年最賣座的電影《破墓》呈現薩滿信仰。（圖／車庫）

記者羅翊宬／編譯

南韓從戰後發展至今，已經從最貧窮的國度發展為擁有眾多高科技的先進國度，在經濟、軍事、文化等領域的影響力在全球名列前茅，儘管號稱半數人口沒有宗教信仰，卻依舊有許多人仰賴「薩滿信仰」的巫師，靠求神問卜排解內心疑惑，今年賣座電影《破墓》讓全球一窺巫師高超的法力。

韓半島（朝鮮）內的薩滿信仰融入儒教、佛教、道教色彩，這些巫師又被稱為巫堂（무당），在神堂內總是擺滿各種佛像。

《路透社》引述南韓國內一項調查，儘管擁有5100萬人口的南韓，超過一半的人沒有宗教信仰，但南韓薩滿信仰傳統卻仍受到歡迎，甚至影響力遍及政經界與文藝界，而南韓巫師們多半供奉山神、大神奶奶、龍王神等各個地方的信仰神，他們靠唱歌、舞蹈，甚至走在刀尖上來召喚神明，等待神明附體。

▲南韓薩滿信仰巫師李慶賢接受採訪，神堂裡面擺放著各種佛像。（圖／路透，下同）

報導中採訪了在YouTube頻道擁有32.3萬名粉絲訂閱的南韓薩滿教巫師「雙門洞嬰兒善女」（本名李慶賢），她是一名現年29歲的女巫，儘管她的神堂供奉著各種佛像、焚燒著各種香燭，但她卻是使用最為現代的宣傳手法，2019年起透過開設YouTube頻道、上傳影片，來為自己招攬新的信眾。

報導提到，電影《破墓》的導演張宰賢在拍攝電影時，曾經實際向薩滿信仰的巫師尋求技術指導，過程中發現竟然有許多年輕人踏入這一行。

報導介紹南韓薩滿信仰，巫師們如何為信眾算命，若以靈驗聞名的巫師，在一場30至60分鐘的諮商中，可以向信眾收取10萬韓元（約新台幣2357元），而實際觀察南韓Google搜尋引擎的關鍵字排行，可以發現「巫堂」、「運勢」的搜尋次數在5年內明顯成長2倍。

報導分析，其實南韓也有相當多的年輕人非常仰賴薩滿信仰，尤其當面臨高房價、高昂的子女養育費用，內心對於經濟前景更感到惶恐不安，只能靠求神問卜的方式解惑、帶來內心的平靜。自稱信仰佛教的33歲朴姓民眾透露，「2020年求職面臨困境時，曾尋求巫師的幫忙，找回內心的平靜，不久後便成功就業。」

就連鄙視傳統巫俗信仰、認為巫俗是迷信的基督教界，都有部分人常嘗試尋求薩滿信仰的幫助。女團NewJeans製作人兼公司代表閔熙珍也曾於4月記者會上自爆，曾經就事業方面和巫師討論，當時她表示這只是為了讓心靈獲得平靜。

韓國學中央研究院助理教授韓勝勳（音譯）表示，「住在都市年輕巫師，可以為這些經濟上遭逢困境的年輕信眾們排解疑惑，能夠好好溝通。」