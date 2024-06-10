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法國提前大選「議會恐更亂」？馬克宏政治豪賭　5大QA一次看

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲馬克宏9日宣布解散議會、提前大選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日宣布解散國會下議院「國民議會」（National Assembly），提前舉行大選。《衛報》形容，他此舉可說是政治生涯豪賭，但根據一些分析人士看法，卻可能導致下一屆議會更加混亂。該報也整理出五大問答，解析法國政局下一步走向。

►發生什麼事？

2024年歐盟議會選舉剛剛落幕，馬克宏領導的中間派「復興黨」（Renaissance）遭遇史上最大挫折，得票率僅15.2%，而極右翼對手「國民聯盟」（RN）得票率約32%。面臨政黨大敗，他於9日晚間無預警宣布解散國會、提前大選。

馬克宏2022年贏得總統連任，目前任期將持續至2027年春天，屆時無法再度參選。

►馬克宏的理由是什麼？

馬克宏表示，這是一個「嚴肅且沉重」的決定，但自己無法接受「極右翼政黨……在（歐洲）大陸各地都在取得進展」。他對於法國民主以及「法國人民為了他們與未來世代做出最好選擇的能力」抱有信心。

事實上，儘管馬克宏2022年贏得連任，他領導的中間派聯盟卻失去議會多數席次，此後就訴諸備受爭議的憲法第49條第3項，在缺乏議會投票的狀況下推動立法。

分析人士認為，馬克宏在歐盟議會大選被國民聯盟重挫之後，也將在國內議會面臨嚴重困境，包括不信任動議與政府垮台。

▲▼法國總統馬克宏與極右翼政黨國民聯盟（RN）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲馬克宏的決定被形容為「政治生涯豪賭」。（圖／路透）

馬克宏9日的戲劇性舉動也可說是一次豪賭，導致他的政黨蒙受更多損失，剩餘總統任期受阻，甚至讓國民聯盟名義領袖雷朋（Marine Le Pen）獲得更多權力。因為馬克宏的支持度穩定下滑，不太可能指望獲得多數席次，而國民聯盟過去的最大競爭對手，也已經弱化到幾乎消失。

不過，大多數分析人士預測，儘管極右翼政黨可能獲得更多議會席次，卻也無法多到足以成為多數黨，「意味著下一屆議會可能比本屆議會更混亂、更沒效率」。

►大選如何舉行？何時舉行？

根據法國憲法第12條，總統被允許解散國民議會以解決政治危機，例如立法及行政部門之間，永久且無法調和的分歧。選民必須在20至40天內投票，這次第一輪選舉預計辦在6月30日，第二輪預計辦在7月7日。

▼國民聯盟名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲▼法國極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

►國民聯盟如何回應？

國民聯盟領袖巴德拉（Jordan Bardella）正是第一個呼籲馬克宏提前大選的人，他宣稱法國選民「表達出改變的慾望」。該黨名義領袖、總統候選人雷朋表示，此決定符合法國憲法邏輯，如果人民對該黨有信心，他們也將準備好掌權，「我們已經準備好讓國家重新站起來，並且捍衛法國人民的利益。」

►「法國總統解散國會」有先例嗎？

事實上，在1962、1968、1981、1988、1997年，法國總統都曾經解散國會。當時，總統任期是7年，議會任期卻僅5年，代表國家元首經常面臨議會多數黨的反對。不過，此舉不一定能夠翻轉局面，因為總統的政黨不一定能夠藉由提前大選獲得多數席次。

此外，法國總統與議會任期2000年起「同步」，此後法國每一屆總統所屬政黨，也都拿下議會多數席次，直到馬克宏2022年連任之後，才出現矛盾局面。

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