馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

▲ 馬克宏任期至2027年，屆時無法再度參選，而雷朋普遍被指為下屆大選領頭羊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏所屬的中間派聯盟在歐洲議會大選敗給極右翼政黨國民聯盟，9日宣布提前舉行大選，相當於賭上政治前途，恐怕在任期尚餘3年之際削弱自己的總統地位。國民聯盟名義領袖雷朋（Marine Le Pen）更放話，她的政黨已經準備好掌權。

綜合《路透》及《每日郵報》，此次歐洲議會大選中，28歲主席巴德拉（Jordan Bardella）率領的國民聯盟（RN）贏得約32%選票，而馬克宏所屬的復興黨（Renaissance）遭遇史上最大挫折，得票率僅15.2%。且歐盟多數國家當晚都出現同樣戲劇性右傾，比利時、德國及奧地利都有重大震盪。

▲ 雷朋選後在集會上表示，國民聯盟已準備好掌權。（圖／路透）

雷朋普遍被視為2027年大選領頭羊，對馬克宏解散國會的決定表示樂見，國民聯盟支持者更是歡欣鼓舞，大肆慶祝。她在一場集會上公開表示，「若法國人在即將到來的全國大選中信任我們，我們已經準備好掌權。」

馬克宏的復興黨目前在下議院577個席位中擁有169席，國民聯盟則有88席。一旦國民聯盟贏得多數席位，馬克宏仍可主導國防與外交政策，但將失去制定國內議程的權力，從經濟到安全政策都是。

分析指出，馬克宏的決定在法國引起一場「政治地震」，讓多年來一直被排除在外的極右派有機會真正掌權，更可能讓他在剩下3年任期內權力被削弱。

紐約諮詢顧問機構Teneo表示，「馬克宏號召一場他可能落敗的選舉」，但他的終極目標也可能是讓國民聯盟勝出，暴露該黨缺乏經驗，並讓他們在2027年大選前提早面臨陣痛。

6日至9日在歐洲各國舉行的大選是自英國脫歐、新冠疫情及俄羅斯入侵烏克蘭後首次，許多選民受到生活成本打擊，對移民及綠色轉型成本感到憂心，也對包括俄烏戰爭在內的地緣政治緊張局勢感到不安。而強硬派和極右翼政黨利用這點，成為選民另一種選擇。