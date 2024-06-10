　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

▲▼法國總統馬克宏與極右翼政黨國民聯盟（RN）名義領袖勒朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲ 馬克宏任期至2027年，屆時無法再度參選，而雷朋普遍被指為下屆大選領頭羊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏所屬的中間派聯盟在歐洲議會大選敗給極右翼政黨國民聯盟，9日宣布提前舉行大選，相當於賭上政治前途，恐怕在任期尚餘3年之際削弱自己的總統地位。國民聯盟名義領袖雷朋（Marine Le Pen）更放話，她的政黨已經準備好掌權。

綜合《路透》及《每日郵報》，此次歐洲議會大選中，28歲主席巴德拉（Jordan Bardella）率領的國民聯盟（RN）贏得約32%選票，而馬克宏所屬的復興黨（Renaissance）遭遇史上最大挫折，得票率僅15.2%。且歐盟多數國家當晚都出現同樣戲劇性右傾，比利時、德國及奧地利都有重大震盪。

▲▼法國極右翼政黨國民聯盟（RN）名義領袖勒朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲ 雷朋選後在集會上表示，國民聯盟已準備好掌權。（圖／路透）

雷朋普遍被視為2027年大選領頭羊，對馬克宏解散國會的決定表示樂見，國民聯盟支持者更是歡欣鼓舞，大肆慶祝。她在一場集會上公開表示，「若法國人在即將到來的全國大選中信任我們，我們已經準備好掌權。」

馬克宏的復興黨目前在下議院577個席位中擁有169席，國民聯盟則有88席。一旦國民聯盟贏得多數席位，馬克宏仍可主導國防與外交政策，但將失去制定國內議程的權力，從經濟到安全政策都是。

分析指出，馬克宏的決定在法國引起一場「政治地震」，讓多年來一直被排除在外的極右派有機會真正掌權，更可能讓他在剩下3年任期內權力被削弱。

紐約諮詢顧問機構Teneo表示，「馬克宏號召一場他可能落敗的選舉」，但他的終極目標也可能是讓國民聯盟勝出，暴露該黨缺乏經驗，並讓他們在2027年大選前提早面臨陣痛。

6日至9日在歐洲各國舉行的大選是自英國脫歐、新冠疫情及俄羅斯入侵烏克蘭後首次，許多選民受到生活成本打擊，對移民及綠色轉型成本感到憂心，也對包括俄烏戰爭在內的地緣政治緊張局勢感到不安。而強硬派和極右翼政黨利用這點，成為選民另一種選擇。

ET快訊
「4000年一遇美女」細肩帶突斷！下秒險走光
進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了
驚險畫面曝！2架飛機擠同跑道「前後追逐」　塔台人員慘了
日本爆食人菌疫情！　林氏璧：不用取消你的日本行
台中私人招待所驚見「超兇女體盛」
板橋19歲男被押走　遭5人痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

房市越打越熱　李同榮：新青安提油救火

中職公告補賽週賽程　富邦悍將、樂天桃猿6場最多新莊佔4場

中央提高定置網漁業天然災害救助額度　追溯補助花蓮震災損失

端午節擾台　共機3架次越海峽中線、2架次進入北部空域

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

廢監院時刻未到？柯建銘：五權憲法是國民黨神主牌　傅崐萁像白痴

《墨雨雲間》8熱議台詞：女子不要輕易露愛意，否則第一局就輸了

北影《福田村事件》頭香完售　林柏宏「主演2戲」全秒殺

基隆山崩搶修第8天　李孟諺今再度視察拚提前通車

機車被「塞一堆樹枝」他氣PO「希望你自首！」　網笑：啾啾啾

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

Volvo電動車生產自中國移往比利時

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

別人All In她下車！賣輝達股票389億飛了

印度總理莫迪就職　槍手伏擊朝聖巴士釀9死33傷

空姐公開旅行妙招　曝飯店「這1物」超實用

全球掀主權AI潮　黃仁勳奔走全球拚

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

宏都拉斯白蝦對台出口暴跌近60%

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

搭郵輪有禁忌？千萬別說「這1詞」

更多熱門

相關新聞

法極右派聲勢看漲　馬克宏解散國會提前選舉

法極右派聲勢看漲　馬克宏解散國會提前選舉

法國總統馬克宏9日宣布解散國會，提前舉行選舉。他的中間派聯盟剛在歐洲議會大選中遭到極右翼擊敗。

美法元首發表聯合聲明　拜登重申印太自由航行

美法元首發表聯合聲明　拜登重申印太自由航行

馬克宏隆重軍禮迎拜登

馬克宏隆重軍禮迎拜登

缺席諾曼第登陸紀念活動　英相蘇納克道歉

缺席諾曼第登陸紀念活動　英相蘇納克道歉

臺東員警熱心幫忙　法國籍男子豎指稱讚

臺東員警熱心幫忙　法國籍男子豎指稱讚

關鍵字：

法國馬克宏歐洲議會大選國民聯盟政治危機法國大選

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面