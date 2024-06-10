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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲解散國會重選！柯建銘嗆藍白好膽麥走　「等待殺敵時刻來了」

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院院會 柯建銘上主席台找韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘最近在立法院會中，走上主席台與立法院長韓國瑜對話。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受網路節目「下班瀚你聊」訪問說，現在青鳥盤踞在整個台灣的天空，藍白陣營說民意在他們那邊，自己則認為在民進黨這邊，但不用爭，根據《中華民國憲法增修條文》，立法院得在覆議案通過後對閣揆提不信任案，通過後解散國會，「歷史對決的時刻來了，大家來寫下軍令狀」、「好膽麥走」，「黨團內部等待殺敵的時刻來了，大家都認為，趕快來改選，這太離譜了」。

柯建銘上周五錄製「下班瀚你聊」訪問節目，接受主持人黃暐瀚訪問，訪談畫面昨（9日）公布。

柯建銘在訪談過程中指出，選前民進黨就在評估國會會不會過半，可能是「總統贏、國會過半」或「總統贏、國會沒過半」，選前大家就討論得很清楚，總統賴清德也有高度想法，因此，1月14日黨內就定調「最壞的局來了，終於要面對」。

柯建銘說，「我們（民進黨）不會跟你（國民黨與民眾黨）祈求而喪失原則，除非是你無條件起義來歸」，跟在野黨「跪」沒有用，他們早就綁好了，好不容易藍白過半，但是民眾黨主席柯文哲到最後一天還在騙民進黨，可不可以在正副院長選舉投給民眾黨立委黃珊珊。他說，現在沒有人敢跟柯文哲講話，因為柯文哲跟國民黨簽了藍白合，第二天就哭給你看、撕毀，「誰敢跟他講話？」

此外，對於國會職權修法審議過程，柯建銘回顧，他一直向立法院長韓國瑜喊話，拜託他一念之間，停下來程序照走就好了；1993年到2016年自己擔任立委期間，長達22年，民進黨表決沒有贏過，可是手還是舉得很直，「表決輸，少數絕對服從多數，但是我們可以輸了表決，讓我們贏得論述，贏得民心，這比較重要」。他形容，台灣社會看到抓狂，覺得立法院怎麼這樣，青鳥沒有飛走，青鳥盤踞在整個台灣的天空中。

黃暐瀚則關注，倘若覆議案最終沒有通過，之後到憲法法庭聲請釋憲，會是立法院黨團提，還是行政院提？柯建銘聞言向在野黨立委喊話說，「我在徵求6壯士（指民進黨過半席次差6席），6個英雄，歷史的桂冠會給他們的，這個秒殺的，趕快來報名」，要全體起義來歸也可以，國民黨與民眾黨歷史的光榮就在這一刻。

對於程序，柯建銘說，行政院作為憲政機關一定要提出覆議，《中華民國憲法增修條文》規定行政院得經總統核可提覆議案，同時規定立法院得對行政院院長提不信任案，通過後解散國會。黃暐瀚追問，柯建銘不怕解散國會嗎？柯建銘直言，「趕緊的趕緊的，半夜都等你」，他相信台灣的民意，人民才是國家的主人，民意已經起來了，台灣到處都是青鳥。

柯建銘向藍白陣營喊話說，「你說你們民調都是你們贏，那沒有關係，我說民意是怎麼樣，這樣好了，那歷史對決嘛，你不信任案解散國會，國會全面改選，看會不會贏？願賭服輸」。他還說，假若國民黨、民眾黨席次減少，民進黨再增加6席就翻盤了。黃暐瀚則指，重選民進黨也不一定會過半。柯建銘點頭，他說，「黨團內部等待殺敵的時刻來了，大家都認為，趕快來改選，這太離譜了」。

柯建銘表示，希望藉此讓憲政體制重新來再生，不會在立法院受到干擾、被沒收，個人當選都是小事，選完就知道了，只要台灣民意認為民進黨不應該過半，民進黨也服了。黃暐瀚詢問，是否代表「勇敢直球對決，歡迎國會重選」？柯建銘說，「比較簡單是，好膽麥走」。

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