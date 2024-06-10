幕後／朝野僵局難解！民進黨無樂觀本錢陷焦慮　高層盼訴諸民意

▲如何面對藍白聯手，避免執政陷入困境，是總統賴清德必須思考的課題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院對國會職權修法提覆議，藍綠輿論戰攻防從國會蔓延至全台，朝野對立情緒加劇。民進黨立法院黨團總召柯建銘頻頻親上火線，一方面嗆在野解散國會「趕快半夜都等你」，另一方面又開記者會喊話「朝野對話」，究竟有何盤算？朝野是否還有和解可能？據掌握，綠營內部評估，經過青鳥行動後，社會氛圍已不同，民進黨還是要訴諸新民意。

近日民眾黨主席柯文哲預言，總統賴清德與柯建銘之間將出現「民進黨版馬王政爭」，話題性十足，吸引輿論高度關注，但實際上，這套劇本並未上演。儘管社會對民進黨5月17日「武鬥」杯葛議事評價兩極，一度傳出高層盼「踩剎車」，而後綠營改打論述戰，與場外青鳥行動相互呼應，然而從旁觀察，不論是行政立法互動、委員會政策小組開會頻率更勝以往，賴、柯兩人之間互動也依舊相當緊密。

柯建銘便直言，「不用分化，什麼我和賴清德有問題？好像我和賴清德是牛郎織女，一年才見面一次，我們是每周一起開中常會的」；賴清德也多次在中常會中肯定立法院黨團，強調面對國民黨與民眾黨合作，民進黨內必須「團結合作，共同面對每一次難關」。使賴柯不合的臆測不攻自破。

不過，仍有黨內人士觀察，本屆國會開議以來，綠營面對藍白聯手，在程序、法案攻防中毫無招架之力，最一開始，綠營認為立法院長韓國瑜至少會保持中立態度，也期待柯建銘扮演折衝樽俎角色，可以與相識多年的國民黨團總召傅崐萁等人「好好溝通」，說服他們來討論，但最終議事過程驗證了，綠營並沒有如此樂觀的本錢。

一名黨內立委坦言，「柯建銘起初有點判斷錯誤」，如今國民黨團與民眾黨團被兩黨黨鞭傅崐萁、黃國昌帶著走，面對充滿對抗意識的在野黨，要如何互動合作？也有多位立委針對近期「花東三案」、《原住民保留地禁伐補償條例》修正案表達憂心，認為除了立法院黨團持續表態外，行政部門、新任行政首長們也必須提出明確態度，「府院黨大家步調要一致」。

值得一提的是，近日行政院長卓榮泰分批與黨籍立委餐敘時，「掌握發球權與話語權」也成為不容忽視的關鍵字。民進黨團幹事長吳思瑤便直言，黨內清楚看到，唯有行政立法一體團結，才能號召更大的社會能量，必須站在正確的政策這一邊，只要相信民意，相信推出來的政策都是福國利民的，即使每一天都有很多戰鬥和議題必須拆彈，這樣的信念仍能夠讓彼此走得更沈穩，每一步都很堅定。

至於未來如何打破僵局？黨政高層的回應相當耐人尋味。他說，「執政黨不會想要跟在野黨對立，只會想要得到在野黨的支持」，不過，今天10萬人為了國會職權修法站出來，這是來自自發性、人民的力量，不是虛無飄渺的；要維持民主制度運作，相信這個制度，才是對各個政黨最有利的，「今天不會有誰永遠執政，或永遠在野，若是在野黨易地而處，便會知道這個道理」。

但民進黨有可能率先展現善意，向在野黨遞出橄欖枝嗎？該人士說，遞出橄欖枝不是單方面的，要遞給誰？對方會不會覺得背後不知道有什麼陰謀、算計或陷阱？現在民意出現強烈的反應，不管執政或在野，最後要面對的還是老百姓，或許在政治上可以有一時的爽快或短暫的勝利，但真的如此嗎？他認為這是一個問號，最近幾周社會氛圍已經不一樣，「讓政黨了解真正的民意是什麼，也許就會有修正跟調整」。