范琪斐被出征　吳靜怡分析民眾黨文化：巨嬰離開不子宮

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前接受資深媒體人范琪斐專訪，討論國會改革法案，結束後則批評對方剪掉他罵民進黨罵很兇的片段，不少支持者則到影片下方留言，質疑范琪斐是側翼。前柯文哲Line官方帳號管理員吳靜怡表示，民眾黨這樣的文化從來沒有變過，但政治人物若想跨越同溫層，不應只擅長自己選擇的麥克風，否則就如同巨嬰，離開不了媽媽的子宮。

吳靜怡指出，黃國昌上范琪斐的專訪，被許多看了影片的網友評為「擴權自白」，黃國昌在別的節目上怒批范琪斐的影片居然「故意」剪掉他兩段談話，那兩段他罵民進黨罵得很兇，蔥粉開始在論壇、臉書發動對范琪斐的攻擊，並指出范琪斐是綠色側翼，後製剪輯應該要放出「完整專訪」，結果晚上，范琪斐的頻道就放上「一刀未剪」兩小時又二十四分鐘的版本。

吳靜怡說，民眾黨面對不一樣的聲音就大肆批評，甚至指責都是被民進黨給資訊作戰，這樣強勢心態，大概分析是因被看破手腳，轉移焦點；民調驟降，先鞏固支持者；盡可能削弱對手的可信度；簡化複雜問題轉為政黨戰；採取網軍側翼策略性攻擊。

吳靜怡認為，政治人物若想跨越同溫層，應該要積極面對群眾溝通，而不是只擅長自己選擇的麥克風，更不應該總是在舒適圈的媒體面前抱怨！這就如同巨嬰，離開不了媽媽的子宮。