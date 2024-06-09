英名醫離奇失蹤！希臘小島「尋獲1遺體」　離奇陳屍懸崖邊

▲莫斯里推廣減肥策略「5:2斷食法」聲名大噪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國名醫莫斯里（Michael Mosley）因為推廣「5:2斷食法」聲名大噪，上周卻在希臘小島錫米島（Symi）離奇失蹤。當地警消展開密集搜索之後，剛才宣布尋獲一具遺體。

BBC引述一名搜救人員說法報導，遺體陳屍在錫米島佩迪村（Pedi）東北部一座岩山的懸崖上，地點就在阿吉亞瑪麗娜海灘（Agia Marina Beach）附近，但尚未正式確認身分。另一名警察消息人士則透露，死者已經死亡「好幾天」。

▲希臘錫米島（Symi）佩迪村（Pedi）。（圖／路透）

希臘政府已經尋找莫斯里超過5天，出動警察、消防員、警犬、直升機、無人機、當地志工等，甚至從首都雅典（Athens）及其他離島調派資源。

錫米島市長帕帕卡杜卡斯（Eleftherios Papakalodoukas）表示，團隊帶著攝影機在海岸搜索時，找到了這具遺體。此前，他曾引述消防隊看法表示，失蹤的莫斯里要不就是走了別條路，要不就是已經落海。

▲莫斯里最後身影。（圖／翻攝臉書）



67歲的莫斯里是英國記者、作家與醫師，參與BBC與ITV等電視台的多檔健康節目，親身嘗試「5:2斷食法」，在3個月內減去9公斤、體脂下降8%，此方法也獲得多名醫師與營養師的支持。不過，他5日與妻子在海灘上分開，獨自步行前往錫米島中部後失聯，身上沒有攜帶手機，6日上午被太太通報失蹤。

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