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低糖好健康？　研究曝「木糖醇」與中風、心臟病風險激增有關

▲▼代糖,甜味劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多低糖食品會添加木糖醇等甜味劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國研究發現，低糖食品經常添加的低熱量甜味劑「木糖醇」（xylitol），可能與心臟病、中風及死亡風險有關，攝取量最大的族群，死亡風險甚至翻漲至將近2倍。此論文6日被發表在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）

克里夫蘭診所勒納研究所（Cleveland Clinic Lerner Research Institute）試圖透過患者血液中的化學物或化合物，預測未來3年心臟病、中風或死亡的風險，因而展開實驗。

研究團隊分析2004年至2011年接受心臟病評估的1157名患者血液樣本，同時檢驗另外2100多名高心臟病風險患者的血液樣本。結果發現，相較於血液中木糖醇含量最低的族群，血液中木糖醇含量最高的人，未來3年心臟病發作、中風與死亡風險上漲至將近2倍。

此外，其他實驗室與動物實驗結果也顯示，這種甜味劑可能導致血小板更容易凝結、形成血栓，萬一進入心臟就可能引發心臟病，萬一進入大腦則可能導致中風。

▲▼代糖飲料。（圖／CFP）

▲許多人為了減肥，選擇添加代糖的食品或飲料。（圖／CFP）

世界衛生組織（WHO）2023年警告，消費者應該避免使用人工甜味劑來減肥，呼籲針對低熱量或無熱量甜味劑的長期毒性展開進一步研究。該團隊今年關於木糖醇的最新發現，也與他們去年針對另一種低熱量代糖「赤蘚糖醇」（erythritol）所做的實驗結果相仿。

紐約市西奈山富斯特心臟醫院（Mount Sinai Fuster Heart Hospital）心臟科醫師托米（Matthew Tomey）並未參與研究。他認為，這些實驗仍無法單獨證明，木糖醇就是血小板異常與上述臨床事件的肇因，但即使一個人僅從飲料攝取適量木糖醇，血小板確實出現變化，代糖產品的安全性「還有很多要學習的」，也無法取代健康的飲食與生活方式。

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