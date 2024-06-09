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21歲女腐爛陳屍草叢！　泰母靠「維尼刺青」一眼認出愛女

▲▼泰21歲女陳屍草叢！遺體半腐爛　母靠「維尼刺青」一眼認出女兒。（圖／翻攝自khaosod）

▲班佳拉的家人自從她失聯後便在網路上發布尋人啟事，怎知卻只等回來一具冷冰冰的屍體。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國碧武里府警察7日在一片草地上尋獲一具年輕女性遺體，然而因為屍體已經開始腐爛，因此暫時無法確認死者身分。警方隨後透過失蹤通報人口找到一名來自廊開府的失蹤女子的名字，並請她的家屬前來認屍。沒想到她的母親一看到女兒身上的「小熊維尼」刺青，隨即就認出女兒。家屬更曝光女兒生前的最後通話內容，認定女兒的男友涉嫌重大。

根據khaosod報導，碧武里府警察局在當地一片草地發現一具無名女屍，警察經過初步調查後，懷疑這名死者可能就是來自廊開府的21歲女性班佳拉（Benjarat Cheaychan）。在屍體被發現以前，班佳拉已失蹤，而她的家人也曾在網路上發布尋人啟事。

警方在現場檢查時發現，死者左手戴著1隻藍色錶帶的金手錶，中指則戴著1枚金戒指，右手腕上有1串玉石手鍊，左肩有一個紋身。然而因為屍體已經嚴重腐爛，難以辨認身份。警方隨後將屍體送往碧武里府的寺廟內保存，等待家屬前來確認。

▲▼泰21歲女陳屍草叢！遺體半腐爛　母靠「維尼刺青」一眼認出女兒。（圖／翻攝自khaosod）

▲死者母親表示，女兒失聯多日。（圖／翻攝自khaosod）

班佳拉的42歲母親接獲通知後，8日上午10時前往碧武里府警察局，與警方會面後，進行認屍，並確認死者正是她的女兒，因為她認出了女兒的小熊維尼紋身以及身上所戴的戒指和手錶。

班佳拉的母親表示，她的女兒之前在工廠工作，後來辭職去披集府的一個養豬場工作，之後又搬到普吉島，但她並不清楚女兒在那裡做什麼工作。然而她6月2日曾接到女兒的電話，當時女兒在電話中說，自己與男友發生爭執。

她表示，女兒說男友要把女兒正在開的車子拿走，於是她建議當時還在普吉島的班佳拉把車子開到警局旁，再讓男友自己來取車，以免被對方暗算攻擊。然而女兒聽從她的建議，開車離開普吉島後，就此失蹤。因此她懷疑女兒的男友涉嫌重大，認為女兒是遭到謀殺。

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