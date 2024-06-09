日本2比特犬「自己開窗」跳車逃跑！民眾怕爆　警出動搜索

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣一名飼養2隻美國比特鬥牛犬的飼主8日晚間開車帶著狗狗外出時，其中1隻狗狗竟在車輛行駛中自己打開車窗，2隻狗狗隨即從後座的車窗跳車逃跑，至今下落不明。飼主9日通報警察，由於美國比特鬥牛犬具有攻擊性，雖然在櫪木縣並未受到法令管制，但警方已出動協助搜索。

根據《日本新聞網》報導，警方指出，來自櫪木縣藤岡町的飼主8日晚間8時半左右，開車載著自己飼養的2隻美國比特鬥牛犬。然而當汽車在行駛時，其中1隻狗狗跳上後座車門上的把手，誤啟動車窗開關按鈕，並將車窗打開，2隻狗狗隨即就跳車逃跑。

飼主發現後，立刻停車找狗，但是因為夜色昏暗，並未在附近找到2隻狗狗的下落，因此9日上午10時左右，主動通報警察。

▲日本2隻家養比特犬失蹤，警方出動搜索。（示意圖／CFP）

逃跑的2隻美國比特鬥牛犬皆為棕色，其中一隻是5歲的公狗，身長約70公分，體重約32公斤，戴有黑色項圈。另一隻是2歲的母狗，身長約70公分，體重約25公斤，戴有黃色項圈。2隻狗狗都已經接種狂犬病疫苗，截至目前為止也沒有接到任何被狗咬傷的通報。

狗狗的跳車地點位於東武鐵道東武日光線藤岡站東北方約1.5公里處，附近有運動公園，內有網球場和棒球場等設施。由於美國比特鬥牛犬具有攻擊性，因此警方也提醒當地居民務必小心安全。

警方也強調，已加強該地區的巡邏，並提醒，如果有人發現這2隻美國比特鬥牛犬，請立即聯繫警方。

另一方面，台灣已在2021年正式修法禁止飼養或輸入美國比特鬥牛犬，如果是已經飼養的飼主，則必須在時限內向當地動保處登記申報。