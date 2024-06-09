男用4招瘦成明星！曝「超有效減肥法」竟是跟營養師談戀愛、結婚

▲專業營養師黛博拉在IG中略帶戲謔地提到，丈夫若昂減肥的秘訣主要是「找到一個有毒的營養師，然後永遠跟她在一起」。（圖／翻攝IG／deborahmoss_）

圖文／CTWANT

對許多人來說，減肥都是一件痛苦的事，不過近日在巴西，一名男子的超有效減肥法成為社交平台上的熱門話題。他採用的方法是，跟一位營養師談戀愛，兩人結婚，然後像其他許多老公一樣，乖乖接受老婆的改造。

據巴西媒體《ISTOE》報導，專業營養師黛博拉‧摩斯（Deborah Moss）時常在IG上分享健身與營養觀念的短片，並時常在線上接受追蹤者的提問，為他們減重時遭遇到的疑難雜症做出解答。日前，摩斯在社交媒體上展示了丈夫若昂‧納斯辛貝尼（João Nascimbeni）婚前與婚後體態上的巨大轉變，並解釋了她如何替丈夫「改造」的減肥過程，在IG上獲得了超過200萬次觀看。

▲若昂原本是個看起來溫和又有點宅的微肉男子。（圖／翻攝IG／deborahmoss_）

黛博拉在發文中略帶戲謔地提到，丈夫減肥的秘訣主要是「找到一個有毒的營養師，然後永遠跟她在一起」。並解釋兩人在剛開始交往的時候，丈夫因為工作久坐而超重，還有一些「沒那麼健康」的生活習慣，因此他們決定一起開始漫長的減肥過程，直到他變成現在的樣子。

黛博拉說，丈夫之前也曾經嘗試過減重，不過狀況總是起起伏伏，因此她為丈夫制定了四個重點方針，並且兩人一起努力執行。

一、減少酒精攝取

黛博拉表示，只要控制飲酒量就可以減少體內脂肪，因為人體在涉入酒精後，身體會選擇以代謝酒精為主要目標，從而影響到對其他物質的代謝速度。不過摩斯也強調：「『控制飲酒量』意思是『不能喝酒』嗎？不是，從週五到週日，我們每個週末都會喝上一攤。但如果你想減肥，你必須注意控制份量。」黛博拉表示，自己現在是不再喝酒了，但若昂偶爾還會喝上幾杯。

二、自己做料理並減少叫外送

黛博拉表示，夫妻婚後同住有助於安排彼此的膳食構成。她強調，2人的減重菜單不僅僅是沙拉和雞肉，也不特別必會米飯之類的澱粉。她每餐都堅持吃米飯、豆類、肉類和蔬菜。而若昂不再瘋狂叫外送，而是陪她吃一些「正常人的食物」。

三、不妥協的運動計劃

黛博拉表示，重訓和體能訓練已成為她與丈夫日常生活的一部分。她自己本來就是健身的愛好者，但夫妻倆一起訓練讓她的日常生活發生了巨大的變化。 「自從他開始認真對待這件事（指健身）以來，他就沒有錯過任何一次的鍛鍊。如果你真的想改變並保持體態，運動就必須成為你生活中重要的一部分，沒有任何可以妥協的空間。」

四、攜手互相督促

這位營養師表示，兩人的配合對於改變生活習慣非常重要，因為互相鼓勵會帶來很大的改變，「最重要的是夫妻之間的夥伴關係，兩個人朝著同一個方向努力、互相激勵、互相幫助。妳要成為那個讓他振作起來的女人，而他也要能妳振作起來。適度的告訴他說：『哇，你看起來真的很酷』，會讓他有更多堅持訓練下去的動力。」

影片在社交媒體上曝光後，引起網友很大的迴響，有許多人表示若昂看起來氣色健康多了，甚至有不少人認為他現在看起來有幾分知名男星亨利卡維爾的樣子。有許多網友就留言：「不敢相信我的眼睛，這是從傑克布萊克變成亨利卡維爾的過程！」、「我剛剛也懷疑我的眼睛是不是看到了亨利卡維爾，原來不只我一個這樣想。」

▲若昂婚後減重成功，有不少人認為看起來有幾分知名男星亨利卡維爾的樣子。（圖／翻攝IG／deborahmoss_）

不過也有人逆風表示，若昂雖然瘦了也變帥了，但他臉上的快樂好像減少了，「是健身讓睪固酮分泌過剩害的嗎？」還有人逗趣回答：「讓你吃的這麼健康你也不會快樂的。」

延伸閱讀

▸ 他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」 再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人

▸ 女大生出血「廁所像謀殺現場」 得知懷孕半年傻了：我每周跑趴跳舞

▸ 嫂嫂連生3女「試管嬰兒10年終得子」 公公大手筆送賓士…小姑怨：不公平