美坦克殺手大顯神威！近距離狂射俄裝甲車　俄軍摔落車冒煙畫面曝

▲烏軍用美國提供的M2布萊德雷步兵戰車近距離射擊俄羅斯裝甲運兵車，損毀俄國裝甲車，士兵摔落車輛。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最近公開了一段令人震撼的戰爭影片，顯示烏軍使用美國提供的M2布萊德雷步兵戰車（M2 Bradley）在近距離射擊俄羅斯裝甲運兵車，導致俄國裝甲車損毀、士兵摔車。

據《商業內幕》報導，從影片可見，烏軍開著的美國M2布萊德雷步兵戰車，在鄉間小路上遇上了俄羅斯配有30毫米機槍的BTR-82A裝甲運兵車。事發當時，兩車正高速沖向對方，一度距離彼此只有幾英尺，險些相撞，而且雙方在對峙過程中還不斷向對方開火。

不久後，俄羅斯的士兵突然從車上摔落，而這輛裝甲運兵車也迅速駛離公路，並在不久後停下，車子尾部冒出滾滾濃煙。烏軍寫道，烏克蘭第47獨立機械化旅的士兵成功阻擋了至少3個俄羅斯戰鬥旅的攻勢，「儘管莫斯科擁有龐大的人力儲備，並迅速補充戰損，但烏方的戰鬥一刻不停」。

Makin gila saja footage perang di Ukraina, kali ini kita bisa melihat dua ranpur IFV legendaris, BTR-82 Rusia dengan meriam otomatis kaliber 30mm, "berpapasan" dengan M2 Bradley Ukraina dengan meriam otomatis kaliber 25mm. Entah ini bagaimana akhirnya, tapi di video ini kita bisa… pic.twitter.com/ww1k274kRa — Random World War (@RandomWorldWar) June 8, 2024

《商業內幕》暫時還無法證實相關影片是在何時何地所攝，但追蹤戰場事件的Telegram分析頻道DeepState表示，這段影片攝於頓內茨克（Donetsk）的索基爾村（Sokil）東郊。DeepState引述第47旅發言人的說法指出，影片中的俄國車輛隨後在烏軍埋設的地雷上爆炸。

事實上，這已是烏克蘭第47機械化旅近來第2次發布M2布萊德雷步兵戰車近距離作戰的影片。6月2日，第47機械化旅發布第1段影片，顯示一輛M2布萊德雷步兵戰車向2輛俄羅斯運兵車開火，嚇得俄羅斯士兵從車上逃離。自俄羅斯入侵以來，美國已向烏克蘭提供了300多輛M2布萊德雷步兵戰車。

M2布萊德雷步兵戰車是一種用於運送部隊和提供火力支援的裝甲車輛，有時也用於偵察任務。它由3名乘員操作，包括一名司機、一名指揮官和一名砲手，最多可載6名全副武裝的士兵。國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，雖然M2布萊德雷步兵戰車不是坦克，但它有「坦克殺手」之稱，表現十分出色。