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化療缺席閱兵彩排　凱特王妃致信愛爾蘭衛隊道歉：我很快回來

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲今年3月宣布患癌的凱特王妃，為自己無法出席愛爾蘭衛隊的彩排致歉。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國將於15日舉行皇家軍隊閱兵，但擁有愛爾蘭衛隊上校軍銜的凱特王妃卻因為正在接受預防性化療，無法參與8日的彩排，為此她還十分慎重地寫信向愛爾蘭衛隊致歉，並承諾「我希望我很快就能再次代表你們所有人」。

綜合外媒報導，愛爾蘭衛隊8日在社群媒體X上秀出信件，表示正在接受癌症治療的凱特王妃對自己無法檢閱愛爾蘭衛隊的彩排感到十分遺憾，「我想讓你們知道，我有多麼為你們感到驕傲，同時也向每一位士兵表達感謝，因為他們花了好幾個月來訓練，以確保他們的制服與表現完美無暇」。

凱特進一步指出，「對我而言，能成為衛隊的上校是巨大的榮譽，但我很抱歉我今年無法檢閱彩排、接受敬禮。請代我向每一位團員致歉，我也希望很快能再次代表你們所有人。給予你們每一位最多的祝福，祝大家好運！」

據悉，凱特在這封信件的落款處以「凱瑟琳上校」署名，而愛爾蘭衛隊也對凱特的來信表示十分感動，並祝願她早日康復。截至目前為止，媒體暫時還不清楚凱特是否會出席15日的閱兵，因為她在今年3月公開罹癌的消息時，曾表示自己會暫停所有王室公開行程，同時希望外界理解她需要時間、空間及私隱去完成療程。

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