主人駕車墜崖重傷　靈犬穿越6公里荒野求援救了他一命

▲蓋瑞特墜落河床，與3隻狗狗等待救援。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧勒岡州男子蓋瑞特（Brandon Garrett）日前和家人、4隻寵物狗到貝克爾郡附近的森林裡露營，但他獨自開車載4狗行經在山路間時，卻不慎翻車墜落河岸導致重傷，所幸他的其中一隻狗在穿越了將近4英里（約6.4公里）的路程後，找到家人所在的營地，成功讓家人報警搜救。蓋瑞特最終被尋獲送醫，他的4隻狗狗則在意外中都安然無恙。

綜合外電報導，蓋瑞特2日在開車途中沒有注意到一處轉彎，載著4隻狗狗連人帶車翻落到河岸邊，車輛側倒在河床上，受重傷的蓋瑞特無法獨自起身求救。這時相當有靈性的其中一隻狗狗，竟然能穿越在不熟悉的荒野中，還成功在3日上午9時30分找到家人所在的營地。

狗狗的出現讓家人立刻意識到蓋瑞特出事了，他們出發尋人，並發現了河床上蓋瑞特的車，但他們無法下到河床去，只好趕緊打電話求救。

▲靈犬求援救了主人一命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

搜救團隊用電鋸開出一條路，終於下到河床邊將蓋瑞特救出。蓋瑞特當時人在距離墜車地點100碼（約91公尺）的距離外，另外3隻狗待在他的身邊。

搜救人員第一時間為蓋瑞特做緊急包紮，並搭救護車轉乘直升機，飛到附近的醫院就醫。