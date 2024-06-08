羽球拍離奇奪命！6歲童遭斷裂碎片「射破頭骨」　刺傷大腦亡

▲美國一名兒童遭斷掉的羽毛球拍插入頭骨，離奇意外死亡。（示意圖／VCG）

記這張寧倢／編譯

美國紐澤西州一名6歲女童和家人前往緬因州度假，卻在旅程中發生一起離奇的死亡意外。據外媒報導，意外發生時，一群孩子們正在打羽毛球，然而，其中一支羽球拍在被揮擊時突然斷裂，鋒利的碎片刺入了女童的頭骨，造成她重傷喪命。

根據紐約郵報7日報導，這場意外1日發生在緬因州的湖邊出租式度假別墅，死者父親、紐澤西州牧師摩根（Jesse Morgan）表示，當時一家六口正在共度假期的最後一天，他們在湖邊吃午餐，孩子們則決定在前院打羽毛球，不久後突然聽到了尖叫聲。

報導稱，其中一支羽毛球拍，受到向下揮拍的力道後，突然無預警斷裂，一塊鋒利的鋁製拍桿碎片飛出，刺入了摩根6歲女兒的頭骨之中，造成嚴重傷害。

女童在現場有微弱呼吸但沒有意識，先被緊急送往當地醫院後，又被空運至波特蘭的緬因醫療中心（Maine Medical Center）開刀。手術過程中，醫生切除了她的一部分頭骨以減輕顱內壓力，雖然手術後成功救回女童一命，但她卻已失去所有大腦功能和自主呼吸能力。

醫生也告知家屬，女童的康復機會非常渺茫，因為球拍碎片刺進大腦深處，當下立刻導致她動脈出血。令人遺憾的是，女童於5日凌晨傷重不治，摩根一家驅車350英里（約560公里）返回紐澤西州，但這次返家途中車上少了一名家人的現實令他們相當痛心，15日將為她舉行葬禮。

報導指出，這名女童有年齡分別為10歲、8歲和4歲的3名兄弟姊妹。摩根說，孩子們目前仍在試圖接受失去家人的事實，並且感到「自責、痛苦不已」。緬因州警方調查確認，女童是在跟10歲哥哥玩耍時，球拍拍桿突然木製握柄處分離脫落，碎片意外擊中女童頭部。