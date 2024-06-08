91歲加拿大富豪「涉性侵被捕」　持續犯案40年！不只1人受害

▲ 史莊納逾10年前曾短暫跨足政壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利裔加拿大91歲億萬富豪、汽車零件大亨史莊納（Frank Stronach）爆出性醜聞，被多人指控涉嫌性侵、猥褻及強制監禁等罪，犯行持續逾40年，7日被警方逮捕。

根據《美聯社》，加拿大知名汽車零件商麥格納（Magna）創辦人史托納7日涉嫌性侵被捕，安大略省皮爾區警方說明，他被控強暴、猥褻女性、性侵害及強制監禁等5項罪名，已被有條件釋放，日後將在安大略省法院出庭。

警官貝爾（Tyler Bell）表示，這起案件備受矚目，為保護受害人無法具體說明，「受害者不只一人，但我們目前尚無法證實確切數字。」案發時間介於1980年代至2023年間，貝爾呼籲有線索或曾經受害的民眾挺身而出。

史莊納出生於奧地利，1957年在自家車庫創辦麥格納，將公司打造成全球汽車零件供應商龍頭，他也躋身加拿大富豪榜之一。此外他還創辦賽馬公司The Stronach Group，10多年前短暫跨足奧地利政壇，更曾被授予頒加拿大最高榮譽「加拿大勳章」（Order of Canada）。

麥格納發言人對此回應，史莊納2010年放棄經營權後便與公司毫無關聯，「我們近期得知針對史莊納的指控。除媒體報導內容以外，麥格納對調查或其他指控一無所知」，不會對進行中的案件發表更多評論。