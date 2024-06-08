好市多不賣書了？　明年起改「期間限定販售」出版業憂心

▲ 有消息指出，Costco計畫從2025年1月開始全年停止定期銷售書籍。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

有不少人到美式賣場好市多（Costco）採買生活用品時，會順便帶幾本書回家，不過有消息指出，Costco計畫從2025年1月開始全年停止常態銷售書籍，改為每年最後4個月的聖誕季才會上架商品。

《紐約時報》近日引述4名出版業高層的話報導，Costco計畫從2025年1月開始全年停止常態銷售書籍，只會在每年最後4個月上架書籍，也就是假期購物增加的時候。Costco對此尚未回應，但一間出版商已向《今日美國》證實此事。

據《今日美國》報導，出版業分析師兼作家麥克羅伊（Thad McIlroy）表示，書籍不僅屬於菁英主義，還擁有真正穩固的大眾市場，Costco是一個強大的銷售管道，對整個行業來說意義重大，但讓它變成聖誕禮物，「這可不是什麼好事」。

報導指出，Costco的決定源自於庫存書籍所需的勞動力量，每項產品都必須拆箱並手工堆放，而其他產品只需放在托盤上即可。而雖然Costco的書籍選擇有限，但對於消費者來說相當方便，可在外出採購時拿起下一本海灘讀物或查看新的烹飪書。

麥克羅伊直言，如今書籍的接觸點將減少，這對消費者來說是一件大事，「我認為有相當一部分民眾透過Costco找到了閱讀樂趣，但這種情況將會大大減少。」

延伸閱讀

▸ 他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」 再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人

▸ 機票上出現「SSSS」背後含意曝光 旅遊達人：準備二次安檢

▸ 每個月「僅給1萬買菜錢」！有6張嘴要吃 人妻崩潰：絲瓜30元就被唸爆