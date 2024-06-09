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美法元首發表聯合聲明　拜登重申印太自由航行

▲美國總統拜登赴法會見法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲美國總統拜登赴法會見法國總統馬克宏。（圖／路透）

文／中央社

法國總統馬克宏與正進行國是訪問的美國總統拜登今天發表聯合聲明。兩國在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自由航行、透明治理、公正貿易等議題，似在指涉中國。

在8日上午巴黎凱旋門的軍禮歡迎儀式後，兩國元首抵達總統府艾里賽宮（Elysée），展開會晤與工作午餐。下午兩人召開約16分鐘的聯合記者會，沒有接受現場記者提問。

俄烏戰爭仍為首要之務。馬克宏在聲明中感謝美國支持烏克蘭，「這場衝突攸關歐洲的安全與穩定」。他感謝美國軍援烏克蘭，並指出兩國在烏克蘭議題上「意見一致，也就是對國際法以及人民自決自由的尊重」。

馬克宏接著轉向中東危機，在要求巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）立即釋放去年10月參與音樂節遭綁的以色列人質後，隨即為今天獲救的4名以國人質表達祝賀之意。

法國總統也批評以色列過去幾個月不顧國際社會要求，始終不願開啟人道救援通道的行為，並稱這令人「無法容忍」。

他強調支持拜登日前提出的新停火協議，「盼達成立即停火，開啟政治解決方案可能性，這也是能創造公正且持久和平條件的唯一方式，同時回應兩國人民對安全的渴求」。

兩國將與黎巴嫩合作，避免區域衝突擴大，馬克宏也藉會面再次呼籲「奧運停火」。

經濟方面，馬克宏提到，面對中國「生產過剩」與「不公行為」，希望與美方提出「協調行動」。

法方希望與美國在歐洲貿易、投資、氣候等議題上「再次同步」（resynchronisation），也企圖在綠色科技、食品等產業的通膨問題上，推動歐洲與美國間的規範。

拜登在聲明中首先提到參與諾曼地登陸（D-Day）80週年紀念活動時，和老兵致意、握手時的感動，「也感謝法國讓我們的英雄感到備受歡迎」，他還強調「同盟的力量」。

他也將俄烏戰爭列為優先議題，並嚴詞表示，他「深知若俄國總統蒲亭成功征服烏克蘭，會發生什麼事」。

他說，「蒲亭不會止步烏克蘭，整個歐洲都將受到威脅。我們不會離去，美國將站在盟友與法國身邊」。

拜登話鋒一轉，提到印太地區與自由航行。他說：「法國與美國致力推動全球的共同安全與繁榮。在印太地區，我們團結捍衛自由航行、透明治理，以及公正貿易行為」，矛頭似乎指向中國。

兩人也在敦促伊朗去核武、巴黎協議、去碳，以及海洋和健康方向與政策上表達一致立場、展現團結。

最後拜登強調兩國「共同價值」，還提到美法的歷史連結。他指出美國國慶即將到來，而沒有法國協助，美國不可能成功建國，「在很多方面，我們建國是多虧了法國」。

記者會聯合聲明後，兩國元首馬不停蹄，繼續舉行美法事務委員會，兩國上百間企業代表出席會議。

今晚馬克宏於艾里賽宮舉辦晚宴，宴請拜登伉儷。法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）、法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）、美國嘻哈歌手菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、百歲美國二戰老兵特倫斯（Harold Terens）等貴賓也受邀出席。

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