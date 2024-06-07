肇事原因曝！特斯拉Model Y「噴飛斷兩截」奪1命　駕駛：沒用輔助

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

國道一號南下237.5公里（斗南路段）6日晚間9時許發生自撞車禍！一輛白色特斯拉疑似因變換車道失控，先是撞擊護欄後衝下邊坡，接著從6.5公尺高的陸橋上墜落平面道路，當場斷成兩截起火燃燒。過程中坐在副駕駛座上的30歲蔡男噴飛車外，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

▲國道1號一台特斯拉衝出橋下，造成1死1傷。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

警方初步調查，事發當時35歲的陳姓男子開著一輛新車價236萬的白色特斯拉Model Y Performance沿國道一號南行，副駕駛座上載著30歲蔡男，還有一名乘客為34歲黃姓男子，行經事故路段時，車輛疑似因變換車道時失控，撞擊外側護欄衝下邊坡。

由於撞擊力道猛烈，特斯拉頭身分離，車頭衝入樹林內起火燃燒，車尾卡在平面道路上，而副駕蔡男則是噴出車外，當場失去生命跡象。

警消獲報到場處理，立即灑水灌救，雖然一度撲滅火勢，但因電池不斷復燃，只好持續灑水。針對現場傷者傷況，陳姓駕駛無須送醫、黃姓乘客輕傷送醫，副駕蔡男則是因傷勢過重，經緊急搶救過後仍宣告不治。

警方指出，陳姓駕駛酒測值為0，並稱「未使用輔助駕駛功能」，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。警方呼籲，用路人開車務必注意車前狀況，勿任意變換車道，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

▲特斯拉衝出國道墜橋，斷兩截起火燃燒。（圖／民眾提供）