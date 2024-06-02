遭嫖客無套硬上又痛毆「沒人敢報警」　泰國性工作者親曝血淚處境

▲泰國性工作者的處境相當危險。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國性產業蓬勃發展，在民間也受到廣泛認可，卻被國家法律明文禁止、忽視與反對。《曼谷郵報》指出，泰國性工作者處境相當危險，對於警察取締的恐懼感，讓他們即使遭受攻擊或性侵等不當對待，都不敢替自己發聲。

根據泰國刑法，任何16歲以上「靠著賣淫維持生計」的人，將被判7至20年監禁，並且處以1.4萬至4萬泰銖（約新台幣1.2萬至3.5萬元）罰金，不受到「勞工保護法」的保護。而強迫他人賣淫者，可能面臨終身監禁。

塔納帕（Tanapat）是曼谷的上班族兼性工作者，他透露許多同行都會在工作時遭受侵犯，「我的同業朋友們曾被客戶們毆打。客戶們甚至會拔下保險套」，但是大家更擔心因為賣淫而遭逮捕，所以根本沒人敢報案，頻繁發生的霸凌與歧視，更讓許多人訴諸毒品和酒精解決痛苦。

塔納帕說，如果自己在公共場所被認出來，也會遭粉絲亂摸、甚至當場要求性服務，「因為我是性工作者，大家就覺得他們可以為所欲為」。他直言「性工作也是一種工作」，性工作者應該跟一般人享有相同權利。

塔努奇（Thanuch）是一名學生兼職的性工作者，他曾被皮條客扣留7.5萬泰銖（約新台幣6.6萬元），卻也因為擔心落網而不敢報警，因此之後轉向網路平台，避免被攻擊風險，還能獲得更豐厚酬勞。他指出，性工作合法化不僅能夠解決剝削問題，「如果性工作者被納入勞動法，他們就必須納稅」，也對政府有幫助。

泰國性工作者權益倡議組織「服務勞動者團體」（Swing）首席執行長素然（Surang Janyam）預估泰國性工作者超過200萬人，同時積極呼籲性工作合法化。她曾在半夜接到求救電話，一個女孩被客人拿啤酒瓶塞入陰道，但即使遭受此等性侵或虐待，卻仍求助無門，「客人付了錢，就覺得自己什麼都可以做。」