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高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

▲民進黨立委林俊憲質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立委高金素梅昨（7日）質詢行政院長卓榮泰時不滿表示，民進黨指控抹黑國會改革是「我們習近平」要求韓國瑜、傅崐萁做的，甚至進一步辣嗆賴清德像「希特勒」。對此，民進黨立委林俊憲提出史實反擊，當年納粹掌權，就是從國會通過違憲擴權法案開始，並質疑，到底誰更有可能成為納粹？誰更像希特勒？

高金素梅質詢卓榮泰時提到，民進黨抹黑國會改革是黑箱、反民主，沒有任何證據就指控國會改革是「我們習近平」要求韓國瑜、傅崐萁做的，並直指，賴清德讓她想起1934年德國總理希特勒。

眼見高金素梅提出指控，綠委林俊憲後續也在社群平台上反擊，認為高金素梅真是哪壺不開提哪壺，歷史素養之低落，看她是完全不知道納粹怎麼奪權的？

林俊憲表示，既然如此，我們就來好好講講古，「納粹掌權，就是從國會通過違憲擴權法案開始的」！他接著指出，一戰後的德國，德皇被迫退位，國家體制從君主專制轉換為共和議會制，也就是「威瑪共和」時期，但由於戰後百廢待興，政局非常不穩定，給了納粹崛起的機會。

林俊憲說明，一般公認威瑪共和終結，納粹德國開始的時間點是1933年，未獲國會半數的納粹黨，聯合盟友通過所謂的「授權法案」。

林俊憲還說明，威瑪憲法起初採半總統制，但由於政局不穩，政治實權逐漸朝國會多數的納粹傾斜，最後推出毀憲亂政的「授權法案」，靠著不計算共產黨席次來跨過門檻修憲，一舉讓希特勒成為獨攬行政立法權的「帝國總理」。

「後世反省這段過程時，有一個很重要的結論，就是威瑪憲法的違憲審查制度不完備，才導致納粹上位。」林俊憲點出，後來聯邦德國基本法，便確立了「憲法法院」制度，不僅進行法條違憲審查，也開放一般民眾提起訴訟，防止政權失控。

最後，林俊憲質疑，中華民國憲法受威瑪憲法影響非常深，歷史值得警惕，到底誰更有可能成為納粹？誰更像希特勒？他也呼籲，太陽底下沒有新鮮事，他非常建議大家去讀讀這段歷史，就會發現許多驚人的相似之處。

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