救國團被放生！藍未動員護黨產條例修法　綠成功封殺退回

▲黨產條例修法遭退回程序委員會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

為護黨產，國民黨立委游灝、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，今（7日）也排入院會議程，民進黨團提案退回程序委員會，由於國民黨團並未動員護駕，全案退回、闖關失敗。

黨產會2018年認定救國團是國民黨的附隨組織，2022年開鍘，處分救國團移轉不當取得61筆不動產、近14億元的動產為國有；另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元，金額共16億3507萬多元 。

藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，除修法將「曾隸屬於國家之法人、團體或機構」摒除附隨組織定義外，更加上溯及既往但書，為救國團等被認定為不當黨產之組織解套。

對此案，民進黨團總召柯建銘表示，今天非常特殊，甲動來了，為了報告事項第八案不當黨產，結果國民黨不敢來，那當然就退回程序委員會，國民黨、黃國昌不見了，若現在還要護航不當黨產、救國團，那罷免比較快，所以現在大逃亡。

柯建銘再次強調，要起義來歸最好途徑就是覆議案，需要6名勇士，歷史桂冠會交給你們、國家會改變，只有6個名額，但全部來也可以，共同追求國家憲政體制完整。

幹事長吳思瑤則說明，院會報告事項第八項，原本是黃健豪提的修正案，要藉由修正黨產條例，替被法院判決交還不當得利的救國團鬆綁、解套，依舊可以不當得利。民進黨要求相關條例退回程序委員會，不公不義的黨產絕不能借屍還魂，民進黨團提甲級動員，沒想到國民黨沒有動員、也沒有在現場表達異議，就成功退回程序委員會。

吳思瑤指出，國民黨想要護航救國團的政治操作無法遂行，而且是國民黨自己沒有辦法面對社會民意，也自知理虧，這樣一個提案，國民黨不敢來挺，也看到公民力量無比強大，沒有正當性、違反主流民意的議案，現在國民黨基於民意壓力只能低頭，這是今日院會的例證。