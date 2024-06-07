覆議案若沒過卓榮泰指「沒要辭職」　傅崐萁嗆：負政治責任下台

▲傅崐萁。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

針對行政院對國會職權修法提覆議，國民黨團總召傅崐萁表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否下台負責？卓榮泰今回，按憲法增修條文規定，行政院長沒有辭職選項。對此，傅崐萁再以3點聲明回應，並說，過往沒有一位行政院長是因為《憲法》而下台，請卓榮泰不要曲解原意，對於行政院覆議若失敗，行政院長需下台是「政治責任」。

首先，傅崐萁指出，對於行政院覆議若失敗，行政院長需下台是「政治責任」，過往沒有一位行政院長是因為《憲法》而下台，請卓榮泰不要曲解原意，試圖想再次帶風向仿效柯建銘的「毀憲亂政」。對於中華民國憲法之維護，國民黨一直以來都以「憲法守護者」之姿在對抗「憲法破壞者」的民進黨。同時，立法院經表決三讀通過的法律即代表台灣多數民意，行政院提出覆議便是與多數民意執意相對抗，奉勸卓榮泰，敢覆議就要敢負政治責任。

傅崐萁再說，對於《立法院職權行使法》之通過，社會各界不解行政院有何「窒礙難行」? 《立法院職權行使法》是立委的職權範圍及權利義務，明定監督行政院的形式及方法，究竟哪裡讓行政院「窒礙難行」? 難不成卓院長內心的想法是「要讓立法院對行政院的監督變得窒礙難行」嗎?

最後，傅崐萁說，對於卓榮泰所提「憲法增修條文第三條第二項第三款」之倒閣，請民進黨不要率先撕裂台灣社會，惡意製造仇恨對立。沒有民意基礎的行政院長竟暗示執政黨想與在野黨全面開戰，意圖恐嚇在野黨若敢倒閣總統便會全面解散國會，這種暗示不符合台灣人民想要安居樂業的期待，更非中華民國之福。

