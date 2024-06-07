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出席警大畢業典禮　賴清德勉勵畢業生肩負時代和社會使命

▲▼總統賴清德出席中央警察大學113年聯合畢業典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席中央警察大學113年聯合畢業典禮。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

畢業季到來，總統賴清德7日出席「中央警察大學113年聯合畢業典禮」，期勉畢業同學莫忘初衷，將所學所能貢獻國家、服務社會，造福人民；畢業後也能不斷精進自我與各項專業，並照顧家庭。他強調，政府會跟大家站在一起，共同肩負起時代和社會賦予的使命。

此次是總統賴清德睽違6年再次來到警大，也是賴就職後主持的第一場畢業典禮，展現政府對警察教育的重視和支持。賴致詞時期許同學們離開校門之後，都可以如願通過特考，未來不論分派到警政、消防、海巡、移民、矯治或是國安等機關，一旦脫下畢業袍，換上制服，你們就是人民的守護者。

賴清德強調，政府會跟大家站在一起，共同肩負起時代和社會賦予的使命。今天除了祝福同學，也要給予畢業生三項勉勵。第一，莫忘當初報考警大的初衷，切記師長教誨，在執行公權力時，不管面臨什麼事，絕不受威脅利誘，將所學所能貢獻國家、服務社會，造福人民。

「第二，不斷精進自我與各項專業。」賴清德說，時代在進步、科技日新月異，從事不法工作之人也已懂得善用科技，因此更要持續充實科技辦案的專業。政府會支持大家，提供學校最先進的設備及儀器，讓同學在校時即可學習最先進的技術，出社會後也能立刻派上用場。政府會持續支持警政署創新改革，給予所有同仁跟上時代的各項辦案技能。

第三，要照顧家庭。賴清德說，公權力的工作沒有朝九晚五，甚至在假期間反而加倍忙碌。賴認為，唯有工作表現傑出，家庭也能照顧好，才是真正的成功。最後，他也以總統身分期許所有同學未來在職場，「不管哪一天，都要快快樂樂出門、平平安安回家」。

針對警察裝備的提升，行政院已經核列2.6億元預算，支持警察大學在未來3年採購最先進的儀器及設備，讓學生在學習科技偵查和鑑識工作上，可以跟未來實務運作無縫接軌。

在待遇的提升方面，行政院與內政部也在去年提高警大和警專學生的伙食費、提高警察勤務加給，今年也核定「深夜危勞性勤務津貼」，並從6月1日開始實施，來照顧第一線外勤同仁。

▲▼總統賴清德出席中央警察大學113年聯合畢業典禮。（圖／總統府提供）

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