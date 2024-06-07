德國男逾期居留4年…藏新北淡水當酒保　包裡有大麻和搖頭丸

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區中正東路的一間酒吧本月1日晚間10時許，被警方突擊搜查，警方發現一名41歲的德國籍M姓男子酒保竟然已逾期居留台灣4年，警方在其背包中，搜出大麻餅乾、搖頭丸、大麻菸油等毒品，並將在場的另2男1女一同帶回查辦。警方後續將根據毒品危害防制條例及入出國及移民法，將德國籍男子移送法辦，並持續追查毒品來源及流向。

▲▼ 德國男窩藏淡水擔任酒保，警方發現他的背包中有大麻餅乾等毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

上月底，淡水警方接獲線報，稱該酒吧內疑似有人吸食毒品，於是派員前往蒐證。赫然發現德國籍酒保持有毒品，據調查，這名德國籍M姓男子於2020年持觀光簽證入境台灣，隨後失聯並未出境。此後，他四處躲藏，一年前來到這家位於淡水區中正東路的酒吧擔任酒保。

警方6月1日晚見時機成熟，持搜索票突襲該酒吧，當場盤查4人的身分，赫然發現M姓男子已逾期居留4年。經過搜索，其背包中竟然發現大麻餅乾（9片）、大麻餅乾碎片、大麻菸油、大麻菸管及搖頭丸（2顆）。警方同時將現場的香港籍女子（28歲）、日本籍男子（28歲）及美國籍男子（37歲）一併帶回查辦。

德籍男子承認毒品是其持有，另3人則否認吸食毒品。警方根據毒品危害防制條例及入出國及移民法，將德國籍男子移送法辦，並持續追查毒品來源及流向。淡水警分局呼籲，毒品嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而染毒，以免悔恨終身。鑒於毒品對治安的重大影響，警方將持續防毒、緝毒，力求阻絕毒品於轄區之外，維護社會安定。