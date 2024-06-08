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暨大開設微型創業提案課　讓學生爬上樹頂學習創業家精神

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暨南大學通識教育中心開設「微型創業提案課」特色課程，要求選修學生都要以攀爬到樹上的方式，學習創業能力養成與解決問題的能力，有趣且富挑戰性的內容，吸引學生擠破頭搶修，希望學到克服心魔的能力，並理解到何謂逆境中向上突破的意涵。

授課老師陳巨凱指出，本課程開放全校大三、大四學生選修，即使戶外攀樹需要極大的體力與耐力，卻從來沒有同學因而退縮或抱怨，反而在攀爬過程中更加專注，不知不覺間展露十足的創業家精神；在攀樹過程中，同時「預習」了創業之前必須要做的預備、調整，以及過程中所需的應變思考與恆毅力。

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

陳巨凱表示，這門課主要有「追求績效」、「去除慣性」與「逆境向上」三大內涵設計，如追求有效的績效表現，會是良好的動機與習慣所造成，然而慣性就是不良的習慣養成的干擾因素，因此從攀樹過程中可讓學生學習好習慣、修正壞習慣，上攀動作和樹木生長也可與「成長型思維」做直觀聯想，鼓勵學生覺察自己的「固著型思維」；此外，攀樹繩上的安全結相當於設定「停損點」，非常具象地引導學生們在面對風險時，須做及時的調整和決策，另因上升過程非常辛苦，但只要咬牙前進、不放棄，最後到達樹梢頂端，也能帶給學生逆境向上後的成就感。

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

協同教學的教官陳東榮長期推廣攀樹、親樹教育，本創業課程透過其專業經歷，將創業理論與攀樹過程巧妙地整合與總結；他期待藉其中探索教育所結合的新方法，培養更多具創新精神和實踐能力的創業者，同時讓攀樹教育未來能與暨大的綠色大學的優勢資源和實踐方面，有更多的互動與合作，發揮出最大效益。

▲暨大特色課程安排學生已爬樹學習創業家精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

修課的林同學表示，很高興自己突破心理的恐懼，「在攀樹之前十分的緊張與恐懼，但當我穿起安全裝備，將身體的重量交付給樹木與安全繩之後，我發現自己開始專注於往上攀爬這件事情，而這個寶貴的經驗，也讓我更加相信自己擁有克服心魔的能力」；林同學強調特別是在開始之前，「千萬不要先被自己給打倒。」

張同學也說，沒想到竟能在爬樹過程中，深刻體會到創業和攀樹之間的密切聯繫，「攀樹過程中的每一次上攀，都像是創業中的挑戰和突破，讓我學會如何在逆境中向上成長」；他認為本課程使人更明白，創業需要的不僅是理論知識，還要有「面對困難不退縮的恆心與毅力，以及隨機應變的能力」，藉此對未來創業之路有更清晰的規劃與信心。

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