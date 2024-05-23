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台灣好行免費接駁獲好評　暨大加碼推校內共享電動機車

▲國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費「Free-Pass」服務後，再推出校內共享電動機車措施。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費「Free-Pass」服務後，再推出校內共享電動機車措施。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的「Free-Pass」免費服務後，再推出校內共享電動機車前30分鐘免費的優惠措施，校方表示，希望以此幫助在學生完善整合台灣好行公車到校後接駁的「最後一哩路」。

暨大校長武東星表示，暨大於5月20日正式開通台中高鐵直達暨大的免費台灣好行車次，只要刷一卡通的暨大學生證就能免費搭乘，因來回一趟可省下106元，獲得學生們一致好評與期待；而為讓學生回到偌大的校園後，也能無負擔且快速安全移動，再加碼「公車加共享電動機車」的兩段式接駁。

▲國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費「Free-Pass」服務後，再推出校內共享電動機車措施。（圖／記者高堂堯攝）

暨大學生會會長王宸浩表示，來到暨大讀書後才知道校園有將近150公頃，相當於台北市大安森林公園的6倍大，雖然上課、運動、餐廳飲食等生活空間都非常寬廣，但在移動上也要花上更多時間，所幸有連結埔里鎮內的市區公車環校行駛，校方也貼心設置共享電動機車、提供付費使用；現在再加上台灣好行公車接駁共享電動機車免費使用，只需約相當一堂課時間的1小時內，就可往返於台中高鐵站和暨大各校舍之間，對同學們的通勤或出行都會更加便利快速，還能再省下25元租車費。

▲國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費「Free-Pass」服務後，再推出校內共享電動機車措施。（圖／記者高堂堯攝）

▲國立暨南國際大學首創台中高鐵直達暨大的免費「Free-Pass」服務後，再推出校內共享電動機車措施。（圖／記者高堂堯攝）

王宸浩說，校方的德政讓最近校園群組上一出現丟失學生證協尋的求救貼文時，還會有人善意提醒：希望同學們「顧好學生證」，因為「暨大學生證越來越超值」，甚至有同學說這是一張「最值得擁有的學生證」。

暨大指出，目前提供150部共享電動機車，分置於校內10多個據點，方便也鼓勵學生使用綠色運具，也免生汽機車爭道的風險，並研議繼續爭取市區公車往返學校免費措施，希望將校內機車數量降低至2000台。

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