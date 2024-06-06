21歲青年見證先就業後升學計畫魅力　職涯探索、創業儲蓄雙收穫

▲21歲的曾哲瀚就透過這計畫進入職場工作進行職涯探索，工作期間政府還每月提撥就業津貼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季來臨，為鼓勵高中職應屆畢業生有更多規劃選擇，勞動部推出「青年就業領航計畫」，讓青年可先就業、再升學，提早確立職涯方向。

21歲的曾哲瀚就透過這計畫進入職場工作進行職涯探索，工作期間政府還每月提撥就業津貼，他直呼「很開心看見自己成長，也存下創業基金」，今年曾哲瀚還申請上國立成功大學全校不分系學士學位學程，9月將入學就讀。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「青年就業領航計畫」是讓高中職應屆畢業生藉由職場學習體驗，探索人生職涯方向，該計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年進行訓練，參加計畫且成功就業的青年除薪資外，每月還可額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元，可作為青年未來就學或自行創業所用；而提供工作崗位職缺的廠商，雇主可申請每人每月5000元的訓練指導費，最多申請2年。

畢業於成大附屬南工資訊科的曾哲瀚表示，偶然機會接觸「青年就業領航計畫」，考量家庭經濟因素及對未來職涯感到迷惘，決定畢業後放下書本，先參加計畫累積職場經驗，在雲嘉南分署台南就業中心協助媒合下進入中華民國愛自造者學習協會擔任助理工程師，主要負責教案設計、程式教學與專案開發，透過2年的工作體驗，他發現自己對程式的熱愛，也比其他同儕更早確認未來的路。

「感覺抗壓性都變強了」曾哲瀚提到，工作2年不僅累積就業實力，也學到職場倫理，更能幫忙分擔家計，為自己賺第一桶金；由於工作中需要到偏鄉教導教育資源相對不足的小朋友，以營隊方式將程式教育融入遊戲，藉此激發其學習興趣，看到孩子們的成長，也讓曾哲瀚成就感滿滿，未來他計畫要創業，要用自身資訊科技專業「解決問題，幫助更多人」。

曾哲瀚說，「青年就業領航計畫」讓他更加了解自己要什麼，藉由職場體驗學習，探索並釐清職涯方向後，在經過社會歷練後重返校園，會更加清楚自己的目標；他建議尚未確立方向的高中職學弟妹，可參加該計畫先找尋職涯興趣，「或許有意想不到的結果」。

相關計畫詳情可上青年就業領航計畫網站(https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽（06）6985945轉1635。