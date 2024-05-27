創業美業賺翻？內行曝「業界那1%」月收80萬↑　一票卻搖頭

▲美甲示意照。（圖／記者吳奕靖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

要在美容美髮業占有一席之地，很講究個人的美感、手藝。就有網友最近看到很多資訊，都是教人美業創業，主打學習美業技能就能創業賺錢。原PO覺得，這個市場是很大，但實際找做臉、做指甲的店家，選擇可以說是非常多，感覺競爭更大，真的有那麼好賺嗎？話題引發熱論，

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「美業創業這麼好賺嗎？」文中表示，最近看到很多教人美業創業的資訊，都稱學習美業技能後，就可以創業賺錢。他不禁疑惑，「雖然這市場是滿大的，但我自己在找做臉、做指甲的店家就有非常多選擇」，感覺這行競爭大，要穩定客源更不是件容易事，真的有那麼好賺嗎？

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看到貼文後，就有網友直點頭，「好賺啊！求職求偶都馬看外表，外表不行就直接淘汰。」至於有人疑惑，「那麼好賺幹嘛教人？」他則指出，教了也不一定會，不是每個學生都有天分，「資質高到用看就學會，也不用擔心成為競爭者，因為這種人資質是百萬中挑一的。」

其他人也紛紛留言，「教人創業比較賺，就跟教人投資一樣」、「有生意什麼都好賺，就怕沒生意」、「晚了就不要了」、「倒也一堆」、「認識活下來的那1%，月收80萬以上，現在搞不好更多，三家分店了」、「倖存者偏差，還有這市場也不長久」、「現在加入太晚了，所以才會有人出來收學費。」

事實上，財政部統計處指出，美髮及美容美體產業在112年總計3.5萬家，銷售額466億元，以美甲美睫業去年創造30億元營收，5年間翻倍，增速最大。然因產業趨於成熟及市場逐漸飽和，近年家數與銷售額雖多維持成長態勢，惟5年間增幅僅分別為15.5%及23.0%。