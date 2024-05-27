　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

創業美業賺翻？內行曝「業界那1%」月收80萬↑　一票卻搖頭

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美甲示意照。（圖／記者吳奕靖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

要在美容美髮業占有一席之地，很講究個人的美感、手藝。就有網友最近看到很多資訊，都是教人美業創業，主打學習美業技能就能創業賺錢。原PO覺得，這個市場是很大，但實際找做臉、做指甲的店家，選擇可以說是非常多，感覺競爭更大，真的有那麼好賺嗎？話題引發熱論，

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「美業創業這麼好賺嗎？」文中表示，最近看到很多教人美業創業的資訊，都稱學習美業技能後，就可以創業賺錢。他不禁疑惑，「雖然這市場是滿大的，但我自己在找做臉、做指甲的店家就有非常多選擇」，感覺這行競爭大，要穩定客源更不是件容易事，真的有那麼好賺嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有網友直點頭，「好賺啊！求職求偶都馬看外表，外表不行就直接淘汰。」至於有人疑惑，「那麼好賺幹嘛教人？」他則指出，教了也不一定會，不是每個學生都有天分，「資質高到用看就學會，也不用擔心成為競爭者，因為這種人資質是百萬中挑一的。」

其他人也紛紛留言，「教人創業比較賺，就跟教人投資一樣」、「有生意什麼都好賺，就怕沒生意」、「晚了就不要了」、「倒也一堆」、「認識活下來的那1%，月收80萬以上，現在搞不好更多，三家分店了」、「倖存者偏差，還有這市場也不長久」、「現在加入太晚了，所以才會有人出來收學費。」

事實上，財政部統計處指出，美髮及美容美體產業在112年總計3.5萬家，銷售額466億元，以美甲美睫業去年創造30億元營收，5年間翻倍，增速最大。然因產業趨於成熟及市場逐漸飽和，近年家數與銷售額雖多維持成長態勢，惟5年間增幅僅分別為15.5%及23.0%。

ET快訊
快訊／捧牌位招魂　妻子、女友悲喊：詠真、立鑫回家了
啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝
快訊／國5雪隧北上追撞事故！回堵長達16km
冷氣做防水「像奶油亂砸」　師傅強硬回1句！全場炸鍋
住戶傳充電樁釀晴空匯火警！　消防局：今晚8點公布
等不到林淑芬一句道歉！麥玉珍正式提告　黃國昌陪同
黑鮪魚價崩！「1片10元」台北也吃得到
351住戶全救出　分隊長上香哽咽：你們的任務完成了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

快訊／霧鎖金門！9班機延誤、取消　200旅客候補一整天搭不到

去日本被歧視　「餐廳有一半空位」店員卻拒接客！他用1招態度秒變

和媽媽不合！他力挺老婆「住娘家」卻被當傭人：雙標成這樣

黑鮪價格跌谷底　蘇清泉嘆「魚賤傷民」盼政府加大宣傳力道

鍋寶平底不沾鍋出包！標示不合格「違反食安法」遭罰3萬元

快訊／對流旺盛！2縣市大雨特報　下到晚上

日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」　苦笑：決定當保全

黑鮪魚1片10元！台北也吃得到　業者：比吳郭魚還便宜

多張信用卡「繳費大錯亂」　他半夜一看逾期！內行曝1招：很方便

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

十三樣配菜只給3樣？他怒給1星負評：詐騙…真相曝光網全不挺

快訊／霧鎖金門！9班機延誤、取消　200旅客候補一整天搭不到

去日本被歧視　「餐廳有一半空位」店員卻拒接客！他用1招態度秒變

和媽媽不合！他力挺老婆「住娘家」卻被當傭人：雙標成這樣

黑鮪價格跌谷底　蘇清泉嘆「魚賤傷民」盼政府加大宣傳力道

鍋寶平底不沾鍋出包！標示不合格「違反食安法」遭罰3萬元

快訊／對流旺盛！2縣市大雨特報　下到晚上

日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」　苦笑：決定當保全

黑鮪魚1片10元！台北也吃得到　業者：比吳郭魚還便宜

多張信用卡「繳費大錯亂」　他半夜一看逾期！內行曝1招：很方便

北韓洗腦神曲讚揚金正恩「偉大的父親」　南韓全面封鎖了

飼主晚回家「肩膀黏一條貓貓蟲」　歪頭撒嬌羨煞千人：心都融化了

花蓮海洋公園6月重新開幕！壽星免費玩　必看最新人魚秀

卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

快訊／台中SOGO商圈旁套房1男墜5樓　頭部受傷搶救中

黑狗身穿「導護背心」目送學生上課！　路人瞬間萌暈：眼神超專注

香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對

安格斯12星座一周運勢5／27～6／2　處女乘風破浪、天秤情花朵朵開

曹西平吐「做生意不簡單」！　心路歷程曝光...親揭常在睡夢中驚醒

TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

未來三周「超強運三生肖」

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

百萬零負評YouTuber「影片惹火粉絲」！全場吵翻

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

全公司用1張卡加油！好市多「硬起來嚴抓」

島語餐檯火警　業者：受影響民眾退費

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

快訊／「艾維尼」轉中颱！最新路徑出爐

快訊／雨區往北！7縣市「大雨特報」　

竹市28F大樓火警「空拍畫面曝光」　勇消搭起重機搶救

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

更多熱門

相關新聞

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

新竹市東區慈雲路28樓社區大樓「豐邑晴空匯」昨（26）日深夜管道間電纜線起火，斷電排煙系統無法啟動，2名資深消防員2度進入火場救援，卻不幸殉職。就有網友納悶，「那棟大樓不是很新嗎？」還有人也提出疑點，新落成的建築中，管道間應該會有防火阻隔才對，不禁直呼「這場火警疑問蠻多的。」

婚禮當天被開除　新娘當場崩潰

婚禮當天被開除　新娘當場崩潰

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

Google地圖網頁版「時間軸」要掰了　11月中停用

Google地圖網頁版「時間軸」要掰了　11月中停用

馬斯克預言「AI將奪走所有工作」描繪未來世界

馬斯克預言「AI將奪走所有工作」描繪未來世界

關鍵字：

美業創業美甲美睫美容美體美髮技能賺錢工作PTT

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！不甩法院催討

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面