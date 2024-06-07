黃仁勳喊「台灣是重要國家」　陸媒點名了：應給大陸同胞一個說法

▲黃仁勳日前說「台灣是世界重要的國家」，陸媒《觀察者網》6日勘文「黃仁勳應給大陸同胞一個說法」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

黃仁勳5月29日參訪台灣企業時，被媒體詢問台灣在世界科技領域的重要性，他回答台灣是世界最重要的國家之一，消息一出立刻觸動兩岸敏感神經，但中共官方和媒體一直未做出評論，直到陸媒《觀察者網》6日才勘文指出，大陸企業不可能與支持「台獨」的企業合作，黃仁勳應該盡快給大陸同胞一個說法。

陸媒《觀察者網》編輯王愷雯6日晚間發布文章「竟稱台灣為國家，黃仁勳飄了」，內文指稱黃仁勳或許是得意忘形了，錯誤地將台灣稱為國家（country），「他如此作答是「無心之失」還是「夾帶私貨」，不得而知，但不少台媒卻如獲至寶，並大肆渲染」。

文章指出，大陸是輝達重要的市場和主要收入來源，輝達在大陸的銷售額一直佔其資料中心業務收入的20%至25%，黃仁勳今年1月曾到訪大陸，視察輝達在北京、上海、深圳的辦公室，並與員工共度春節。香港《南華早報》分析稱，此行正值中美地緣關係緊張之際，展現出了黃仁勳對大陸員工和客戶的友好姿態

文章還指出，大陸的AI發展成長迅速，且和美國一樣是被世界公認走在最前面的國家，失去大陸的市場和數據，對輝達而言無異於腹背受敵。輝達確實是一家很強的科技企業，也願意深耕拓展大陸市場，但再強也強不過14億多中國人民的民族感情，大陸企業絕不可能與任何一家支持「台獨」的企業合作

文章最後寫下，究竟是「口誤」還是「心聲」，黃仁勳不應該再默不作聲，應該盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法。