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「意淫他國養出的名人」他批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪文

▲▼黃仁勳帶著一群重量級人物到訪寧夏夜市，吃蚵仔煎當消夜。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

▲黃仁勳逛寧夏夜市。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「黃仁勳來台灣整天逛夜市，他知道這樣就能討好台灣人。」常評論時事的粉專「子迂的蠹酸齋」日前針對黃仁勳來台逛夜市一事發表看法，不過文章一出，大票網友都罵翻，「自以為高尚的酸儒」、「大家都看得出來誰比較可恥」。目前查看粉專，該篇引起爭議的文章似乎已經移除。

臉書粉專「子迂的蠹酸齋」日前發文表示，「黃仁勳來台灣整天逛夜市，他知道這樣就能討好台灣人，做好來台灣的公關」，分明瞧不起台灣的文化資本和人文涵養，否則為何不去看展、不去故宮？最後更說，台灣人其實也只會整天吃吃吃，所以只能「意淫他國養出的華裔或台裔名人，再來自嗨說是台灣之光，可恥」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／子迂的蠹酸齋）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／子迂的蠹酸齋）

不過文章曝光後，大票網友都直呼，「一次得罪文學家、劇作家、詩人跟導演，真是不簡單」、「人各有所長，不是每個人都一定要去看那些藝文的東西」、「我真的是不太懂為什麼要發這種文，人家吃吃吃吃吃可以成為黃仁勳，他（指子迂的蠹酸齋）整天逛美術館他是個啥玩意」、「黃仁勳本來就不是藝文界的啊，吃吃吃吃吃有什麼問題」。

目前該則文章似乎已經刪除，「子迂的蠹酸齋」事後則發文補充，他能理解黃仁勳離台多年會想吃夜市小吃，但他真正想討論的，是當名人來台，為何夜市能代表台灣文化？為什麼台灣似乎只剩下夜市？若不及早重視這類問題，「文化沙漠」的問題就難以改善。

只是大多數網友仍直言，「飲食也是一種文化，不只是跟藝術有關的才叫做文化，而小吃的形成也有它很文化的成因背景喔」、「不應把自己認為的高大上文化價值觀套在對方身上」、「我覺得並不是大家『喜歡他去夜市』，大家只是『喜歡看他和台灣人互動』而已」、「知道風向不對了，趕緊說是為台灣擔憂」、「我只注意到你本來完全不怕有人罵你，這次卻被罵到刪文」。

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