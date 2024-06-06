收到2萬多電信欠費信函　台東女警覺先問派出所

▲警方協助下讓陳女免於受騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉陳姓民眾(女、65年次)，於6日接到署名「遠傳電信」的信函，內容指其積欠約2萬多元通話費未繳清，陳女不疑有他逕自前往郵局欲繳費，郵局人員恐信函為詐騙信件，於是請她至池上分駐所諮詢。警員莊永長悉心去電遠傳電信客服詢問，建議請陳女務必去門市查詢，以免遭詐。陳女深感詐騙實在猖獗，導致對於信件及訊息也都不信任，也非常感謝員警的熱忱服務及說明，讓她免於損失。



「這是不是詐騙」？6日9時許，陳女手持「遠傳電信」通知的欠費信函至池上郵局繳費。所幸郵局職員平日與警所皆有實施「關懷提問」演練，有效提升防詐意識。所以當看到費用約2萬多元，且無法確認該通知信函真偽，為免民眾遭詐，請陳女至警所內諮詢。

陳女至警所看到員警，第一句就問「這是不是詐騙」？陳女稱，她之前住在花蓮，幾年前戶籍已遷至臺東縣池上，這封催繳通知信是寄到花蓮舊址，稍早也有接到自稱電信公司的催繳電話，還給我帳戶，要我到ATM匯款，因怕沒繳費會被送法院，才趕快拿著催繳單要去匯錢。

值班警員莊永長請陳女先冷靜，並隨即去電遠傳公司客服諮詢，客服人員回復，當用戶產生欠費時，將會啟動催收作業，催收欠費方式除會先透過語音及簡訊通話，後續還會祭出停話，同時也會寄出書面通知，但是絕不會要求民眾至ATM繳款，倘若有疑慮，建議至門市查詢。雖然現場無法確認該催繳信件的真偽，但陳女還是一再感謝員警的協助，避免可能的損失。



關山警察分局呼籲，詐騙集團常會將一件事情說的很急迫，並且這件事一定與自己息息相關，不照做會讓自己權益喪失，這些往往讓人忘記思考而失去判斷能力。民眾若接到電話提及「門號遭冒用」、「司法調查」、「監管帳戶」等關鍵詞，民眾若接到電話提及「門號遭冒用」、「司法調查」、「監管帳戶」等關鍵詞，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟。並撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免遭詐。