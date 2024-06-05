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2024食品展　台東館推兩款限定聯名禮盒

▲台東館限定聯名禮盒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東館限定聯名禮盒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣台東特色物產、提升在地優質產業的曝光度，促進更多產業合作，台東縣政府與手作蛋糕甜點「柳橙王子」、日式料理「聽雨軒」合作，運用台東特有油芒、洛神、薑黃、鳳梨、紅烏龍等物產，推出2款2024食品展台東館限定聯名禮盒，民眾在6/26至29展覽期間，到台東館消費滿額即可將限量聯名禮盒帶回家！

台東縣政府5日下午特地在台北聽雨軒辦理聯名禮盒發表記者會，由副縣長王志輝、財政及經濟發展處處長章正文、柳橙王子創辦人之一馮思穎、聽雨軒品牌總監劉可方，共同發表「果塔+雪Q餅禮盒」、「漬物禮盒」2款限定禮盒，副縣長王志輝並在記者會中宣布，聯名禮盒將自26日台北食品展開幕當天開始限定販售1個月。同時，搭配台北國際食品展4天展期，在台東館現場消費滿額可獲得限量聯名禮盒、憑活動截圖還可以到「聽雨軒」餐廳免費兌換聯名漬物一份，期待讓更多人認識台東優質產品，愛上美好台東味，也歡迎全國民眾到台東旅遊。

柳橙王子創辦人馮思穎主廚則指出，經營理念堅持不添加人工香精及防腐劑，這次選用台東天然純淨的食材開發果塔、雪Q餅，除了品質讓人放心，其熱帶水果風味明顯，口感美味又實在，在產品製作運用上非常棒，也因為透過這次的合作，對台東食材的驚艷，後續將列為常態商品販售外，會再尋更多來自台東的美味，做出更多來自台東的好滋味。

縣府財政及經濟發展處表示，四天的食品展展期，集結台東館20位商家，產品包括紅烏龍茶、米菓零食、特色辣醬、蜂蜜、洛神花、地酒等特色物產，以真實純淨自然、友善環境的核心價值，推出各種台東在地的優質特色產品，4天精彩活動精彩可期，每日還有限量滿額贈活動與精采演出，邀請大家來到台東館享受東台灣的慢活食光。

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