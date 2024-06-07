網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆惡劣地步：終於把毒瘤摘了

▲蘿拉家擺放滿滿的精品。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



網搜小組／劉維榛報導

大家公認的YouTuber好老闆蔡阿嘎，震撼彈解雇心腹員工蘿拉（林沛蓁），更砸錢找「萬國法律事務」發聲明，種種跡象都驗證事情很大條。由於理由只透露「有不法行為」，讓網友紛紛卡位要蔡阿嘎現身說明，而蘿拉黑歷史狂被挖，還有網友爆料，「阿嘎終於把毒瘤栽了！」

蔡阿嘎在臉書發布的重大聲明，表示蘿拉「因個人不法行為嚴重違反工作室所屬公司的政策及規則，造成公司重大損失，因此不得已終止與她的勞雇關係」。但內文卻未提及真相原因，讓各界非常好奇，也希望蔡阿嘎能現身說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友炸鍋驚喊，「很大條，蔡阿嘎出來說清楚」、「什麼！大頭佛媽祖婆林蘿拉，怎麼會這麼嚴重？無論如何臆測都沒必要，再等阿嘎拍片說明吧」、「難怪員旅發佈內容說回台有硬仗要打，這應該是表定行程非突發狀況吧」、「阿嘎夫妻是個好老闆，會鬧到發聲明，一定是大事」、「感覺蠻嚴重的，有動到本票」、「應該會拍片解釋吧」。

Dcard討論文中，釣出一名網友抱怨，「終於翻車了，身為飯店人員，她從還沒有進大頭佛就對基層員工超不禮貌，可以說是惡劣的地步，阿嘎終於把毒瘤摘了」。