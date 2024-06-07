「蘿拉同名」裁定公告曝！簽90萬本票遭強制執行　和潤：不便透露

▲蔡阿嘎6日宣布解雇元老級員工蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者莊智勝／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎昨(6日)投下震撼彈，宣布解雇元老級員工蘿拉(林沛蓁)，更直指她有不法行為，並砸下重金委託老牌「萬國事務所」發出律師聲明，引起外界熱議。有網友以蘿拉本名搜索，發現新北地院、士林地院都有公告，且內容均與本票裁定、清償債務強制執行有關，《ETtoday新聞雲》循線聯繫聲請人「和潤企業股份有限公司」，公關室也做出回應。

該士林地院公示送達公告於113年3月15日發文，相對人名字林沛蓁與蘿拉同名同姓，主文指出，林女於111年2月25日與另名駱姓民眾共同簽發本票，載明憑票交付和潤公司新台幣90萬元，並自112年11月26日起至清償日止，按週年利率百分之16計算利息，未料到期後和潤公司未獲清償，因此提出本票，聲請裁定准許強制執行，獲法院判准；而該裁定正本由書記官保管，通知林、駱前往士林地院領取。

這起裁定公告曝光後引起網友熱烈討論，紛紛猜測到底發生什麼事；還有法律系網友推測，「看起來是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光。」

針對案情細節，《ETtoday新聞雲》致電和潤公司詢問，公關室張小姐回應，由於事涉個資，公司不便透露顧客相關細節資訊，若顧客有疑義，僅限本人透過客服向公司查詢。