蘿拉「地院公告疑被挖出」不只一件！法律系神解　全場看傻眼

▲蔡阿嘎和蘿拉已經共事超過10年。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日宣布，解雇元老級員工蘿拉（林沛蓁），更直指她有不法行為。消息震驚各界，就有網友翻出新北、士林地方法院的公告，推測蘿拉向融資公司借錢，簽本票時偷蓋公司章，當對方聲請本票裁定強制執行時，整件事才曝光。

眼看蘿拉不僅被解雇，老闆蔡阿嘎又嚴正聲明，她個人的不法行為與公司無關，引起大票粉絲關心，Dcard也掀起熱議，就有網友以蘿拉本名搜尋，赫然發現新北地方法院及士林地院貼出的公告，都與本票裁定、清償債務強制執行有關。

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▲網友翻出法院公告。（圖／翻攝自Dcard）

一名法律系網友看完解釋，「看起來是蘿拉跟和潤借錢，可能簽本票時偷蓋蔡阿嘎的公司章，所以蔡阿嘎是共同發票人，然後和潤去聲請本票裁定強制執行，並通知蔡阿嘎，整件事情才曝光。」

對此，許多人留言卡位，驚呼「真的扯！她薪水應該跟宗翰同級的吧！整間公司應該就他們兩個元老領最多的，不曉得年薪有沒有好幾百，真的很不珍惜」、「應該就是這個」、「不知道她領多少薪水，只看到她的名牌包很多」、「薪水那麼多還要這樣搞」、「說不定是好幾次了，阿嘎才痛定思痛開除？」「看這金額，比較像用買台中古車，用和潤做原車融資取得資金」。