蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

▲蔡阿嘎和蘿拉已經共事超過10年。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎昨日（6日）發出律師函，宣布解雇合作超過十年的元老級員工蘿拉，並指出對方涉及不法行為，卻未明確說明具體原因。有網友進一步挖掘發現，其實蔡阿嘎早在5月初就公開表示團隊擴增業務窗口，疑似是為了接替蘿拉的職位。

蔡阿嘎在臉書發布的聲明中指出，前資深員工蘿拉（本名林沛蓁）因個人不法行為嚴重違反工作室所屬公司的政策及規則，造成公司重大損失，因此不得已終止與她的勞雇關係。聲明中提到，「因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。」

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▲蔡阿嘎解雇元老員工！網友挖出5月2日臉書貼文已有蛛絲馬跡 。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

消息曝光後，有網友開始挖掘相關蛛絲馬跡，發現蔡阿嘎早在上個月（5月2日），就已公開表示團隊擴增業務窗口，似乎為解雇蘿拉埋下伏筆。

蔡阿嘎5月2日於臉書粉絲團發布公告，提到：「除了宗翰之外，還有其他夥伴也加入一起業務窗口的行列啦！」公告中並未提及同樣擔任業務窗口的員工蘿拉，令網友猜測「原來會找新員工是要接替蘿拉嗎？」、「看來那時候就已經出事了」、「難怪要找業務窗口」。