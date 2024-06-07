蘿拉「床下好幾百萬的愛馬仕」　蔡阿嘎1年前開箱影片超驚人

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎6日發出律師聲明，表示資深員工蘿拉涉及不法行為，即日解除雙方勞雇關係，引發大眾關注。蘿拉是許多蔡阿嘎粉絲熟知的工作人員之一，資歷超過10年，以愛買名牌在粉絲之間聞名，蔡阿嘎2023年間也曾拍攝一支開箱影片，聲稱蘿拉家的床底下有滿滿好幾百萬的愛馬仕包包。

▲蘿拉的床底下滿滿都是精品。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life，下同。）

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蔡阿嘎6日突然在社群發出律師函，指出資歷超過10年的資深員工蘿拉有不法行為，且嚴重影響公司利益，即日起已將其開除，並委託律師處理後續。消息傳開之後，引發不少粉絲、網友關注，由於蘿拉先前以愛買名牌在粉絲之間聞名，曾一天刷卡200萬元購物，如今突然遭到蔡阿嘎切割，過往的相關影片也隨之被挖出。

▲當時蔡阿嘎還吐槽蘿拉的包包絕對不止這些。

蔡阿嘎2023年間曾拍攝一支開箱影片介紹蘿拉的家，內容提及蘿拉家裡到處都是精品，光是玄關的部分就錄了5分鐘，包含寶格麗手環（1萬多元）、愛馬仕手環（3萬多元）等等，進入屋內之後還有LV行李箱（11萬元）、愛馬仕旅行袋（22萬元）等精品，床底下甚至有滿滿好幾百萬的愛馬仕包包，連一顆蠟燭都要價3000元。

當時蔡阿嘎忍不住驚呼，「妳這裡是名牌的倉庫是不是啦！」並形容蘿拉根本是把買房的頭期款變成包包，而且桌上擺滿的精品包幾乎都像全新的、沒有使用過一樣。蘿拉則回答，「生財器具，談生意要用。」

如今蔡阿嘎嚴肅切割蘿拉，也讓這支開箱影片再度成為網友們的討論話題，大家紛紛留言感嘆，「一定很嚴重，不然不會輕易開除帶有革命情感的員工」、「看到聲明稿才過來看這集」、「到此一遊，不會下架吧」。

▼蔡阿嘎發聲明開除10年資深員工蘿拉。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）