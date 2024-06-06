指藍白5月就共提修正動議　綠憂花東三法「沒踩剎車還催油門」

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

涉及逾兆元的「花東三法」審議進度引發社會關注，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷昨（5日）表達憂心稱，民眾黨團曾於5月10日與國民黨團共同提出修正動議，包括「花東快速公路建設特別條例」與「環島高鐵建設特別條例」兩草案，恐是「N兆錢坑法案沒踩剎車，反而催油門打滑失速」。

傅崐萁近日被詢問藍營內部對「花東三法」仍有雜音時，公開回應「黨內會有共識才會推動，每一個法案都會討論再做決定」，被媒體解讀為「踩剎車」。

不過，卓冠廷認為，傅崐萁堅決推「花東三法」，從3月陸續提案到4月審查，3部法在委員會審查時間總共不到11分鐘，涉及經費恐破N兆，當大家以為國民黨內有雜音可能要踩煞車時，幫他踩油門往前衝的卻是民眾黨團總召黃國昌。因為，雖然民眾黨主席柯文哲6月3日說「又沒跟藍營一起提案」，然而，早在5月10日，黃國昌與傅崐萁（意指國民黨團與民眾黨團）已經聯手提出修正動議。

卓冠廷指出，黃國昌日前受訪，話只說一半，當時黃國昌說，民眾黨不贊成用特別條例，但黃國昌沒說的是，黃國昌已經站在傅崐萁那方，一起提了其中兩部的修正動議。其中包括「花東快特別條例」草案，把原本的「特別預算」改成「公務預算每年編列」，但一樣框出2500億大水庫；以及「環島高鐵特別條例」草案方面，拿掉基金項目，留下「預算由執行機關編列」的財源，但要在12年內完成，每年預算規模還不知道會到多大。

卓冠廷指出，「搞了半天，黃國昌還是跟傅崐萁一起提案了。搞了半天，N兆錢坑法案沒踩剎車，反而催油門打滑失速」。他提醒，國會擴權法案的例子還歷歷在目，N兆錢坑法案有可能就要再硬幹一次，藍白還有點法治觀念的委員們真的得醒醒，人民終究會給懲罰，「醒醒吧！」