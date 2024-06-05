藍智庫評傅崐萁「花東三法」問題多　朱立倫：重要法案要有共識

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更揚言要在本會期延會結束前三讀，卻引爆黨內外反彈；傅昨態度鬆動稱，黨內一定是有完全共識才推動，而國民黨智庫也提出「花東三法」再評估建議，針對財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。對此，國民黨主席朱立倫今（4日）受訪時表示，重要法案的確要尋求共識。

國民黨智庫今日上午舉辦諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會，朱立倫受訪時指出，任何重要地方建設都是地方民意需求但就環境、財務、可行性提出很多建言給黨團，的確對重要法案要尋求共識，花東三法要有共識，但也有大家共同取得共識過程，讓社會多了解，不同意見多溝通。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過花東交通三法，黨內雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書；加上立法院長韓國瑜宴請藍委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，同時國民黨智庫也給出建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

財務方面，傅崐萁雖說不用特別預算，但會排擠其他建設預算，而國家一年能用在公設的預算僅6000億元；環境方面，花東三法還未進行環境影響評估，雖然國道六號東延案交通部有做可行性研究，不過在特別法中卻明定建設必須10年內完成，技術上有困難；加上才發生0403大地震，工程上不僅要克服自然環境的障礙，還有超過20個環團反對此案。

至於可能性，智庫也指出，交通建設計畫案屬於行政權，使用專法立法的前例很少，不過特別條例有可參考的前例；而且這三項交通建設交通部都在進行評估，是否有立專法的必要性還要再商榷。