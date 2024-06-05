藍營自家人不挺花東三法　吳崢酸傅崐萁：仍執意帶著黃國昌暴衝

▲國民黨總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日力推「花東交通三法」，更喊話會期結束前一定三讀，引起黨內外反彈。對此，民進黨發言人吳崢今（5日）表示，只用十分鐘討論的「兩兆錢坑法案」，連藍營自己人都看不下去，紛紛跳車。他說，傅崐萁仍執意帶著小弟黃國昌暴衝，領銜提案的竟還有立院正副院長韓國瑜、江啟臣，請「韓傅黃黑箱體制」放過台灣，讓花東建設按照憲政步伐進行。

吳崢於臉書表示，傅崐萁兩兆錢坑法案，沒有評估報告、沒有經費來源、更違憲逾越行政權。只用十分鐘討論的兩兆錢坑法案，傅崐萁卻誇下海口，霸氣宣稱要在7月16日前三讀，連藍營自己人都看不下去。

吳崢指出，藍委紛紛跳車，賴士葆表示，有那麼急嗎？還需再討論。李彥秀則說，不是藍營共識，不硬推。苗栗縣長鍾東錦更怒批，傅沒能力找到企業投資，花蓮會被害死。就連國民黨智庫也坦言，交通計畫案屬行政權，十年完成有困難。聯合報社論評論，傅崐萁挾在野黨漫天喊價，花東條例勿暴衝。



吳崢強調，藍委都已經紛紛下車，傅崐萁仍執意帶著小弟黃國昌暴衝，錢坑法案領銜提案的竟還有立法院正副院長韓國瑜、江啟臣。請「韓傅黃黑箱體制」放過台灣，讓花東建設好好按照憲政步伐來進行。