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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋：藍委觀望「花東三法」　民眾黨政治判斷可能有問題

▲▼戴瑋姍與沈伯洋同框。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人戴瑋姍（左）與立委沈伯洋（右）同框。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委沈伯洋昨（5日）晚間登上民進黨直播節目「老闆叫我開直播」，他談及「花東三法」修法議題說，近期發現藍營立委開始縮了，發出暫緩的聲音，很大的原因就是因為青鳥行動有超過10萬人站出來，反對聲音遍佈全台每一個立委選區，讓許多藍營區域立委開始觀望，反觀民眾黨立委林國成、張啟楷，仍在持續護航「錢坑」法案，「政治判斷上可能出了問題」。

沈伯洋也提醒，因為民間力量的集結，十萬人站出來，讓許多中國想要的法案能暫時停下來，然而一些關乎國民黨自身利益的法案，離譜程度不下國會擴權，仍可能會繼續推行。他舉例，例如涉及黨產回歸的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（黨產條例）》、攸關中天永久執照的《衛星廣播電視法》等，需要大家持續關注，持續地給藍白立委施加民意壓力。

沈伯洋表示，除了藍白荒謬法案外，也必須關注立法院休會期間，國民黨立委應該會再度前往中國，而民眾黨立委會不會也與中國接觸更是關鍵，這將等於中國直接掌握了台灣國會過半席次。

沈伯洋分析，中國的目標是針對台灣的年輕人，與民眾黨的支持群眾重疊，若中國與民眾黨開始接觸，將對台灣造成嚴重威脅，不希望這樣的事情發生，台灣社會必須非常嚴肅面對。

此外，針對沈伯洋所提出的立委赴中管制修法，被藍白聯手在程序委員會連擋6次。沈伯洋表示，這在過去8年從來沒發生過，法案在程序委員會被擋，就像是看病要掛號，但是藍白連掛號都不給，造成近20名立委連署的法案，在立法院網站完全看不到。

沈伯洋細數，而擋案6次中，國民黨擋了3次，民眾黨也擋了3次。沈伯洋接著爆料，法案被擋後曾與在野黨立委溝通，民眾黨立委林國成曾說有與黃國昌溝通，希望法案能改幾個字，但民進黨修改後提出9個版本仍然被擋，可見藍白完全沒看內容就針對性阻擋。

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