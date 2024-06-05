立院內政委員會初審打詐四法　韓國瑜現身關切審理進度

記者陳家祥／台北報導

為了遏止並嚇阻詐欺犯罪，立法院內政委員會5日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野立委已做好挑燈夜戰準備，力拚今日完成初審。下午進行條文討論時，立法院長韓國瑜約在3點35分左右現身委員會，坐在國民黨立委許宇甄旁，展現對重要法案修法的關心與重視，讓在場立委相當驚訝。

總統賴清德領導的新政府上任後，打擊詐騙被列為首要任務，新閣揆卓榮泰也多次重申打詐修法的重要性，日前拜會立法院長韓國瑜及朝野黨團時，也盼儘速審查「打詐四法」，也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案及「科技偵查及保障法」草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案及《洗錢防制法》修正草案。

為此，民進黨團火速於本周排審，力拚3周內完成初審，盼本會期7月16日結束前能三讀通過，賦予行政機關更強而有力的執法工具。立法院內政委員會5日審查相關法案，朝野立委上午馬拉松式質詢後，下午隨即展開逐條審查。

審議過程中，立法院長韓國瑜罕見現身內政委員會，隨後走到國民黨立委許宇甄旁坐下，同桌的還有牛煦庭、徐欣瑩等人，全神貫注地聆聽部會官員解釋法條，展現對重要法案審議進度的關心，讓在場委員相當驚訝。

▲韓國瑜出席內政委員會。（圖／記者陳家祥攝）

