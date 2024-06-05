國會改革修法今送府院　行政院：儘速邀專家研議是否提覆議

▲立法院表決國會改革法案，連日在議場激烈衝突。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革系列法案上周五三讀通過後，行政院隨即表態會在收到條文的函文後提出覆議。立法院5日將三讀修正通過之「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」兩案送至行政院。對此，行政院發言人陳世凱表示，院長卓榮泰已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家審視條文，並研議是否依憲法程序提出救濟。

立法院5日將三讀修正通過之「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」兩案送至行政院。陳世凱表示，行政院已於下午2點收到立院函文，院長卓榮泰已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

根據《中華民國憲法增修條文》第3條，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院「10日內」，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達「15日內」作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員「二分之一以上」決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。