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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8白委提案「廢考監」　民眾黨：歡迎碰壁的藍、綠委加入連署

▲▼民眾黨發言人李頂立、吳怡萱。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨發言人李頂立、吳怡萱。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024政見喊出「廢考監」，民眾黨團總召黃國昌日前重申主張，30名綠委也提案廢除；監察院長陳菊5日也喊，只要立院透過修憲程序就全力支持，結果民進黨團總召柯建銘卻說不是第一優先。民眾黨發言人吳怡萱表示，看來民進黨內部對於廢考監有雜音，民眾黨8委員已展開連署提案，歡迎藍綠委加入。

民眾黨5日中午召開中央委員會，由黨主席柯文哲親自主持，而發言人吳怡萱、李頂立則做會後轉述，談及中央委員會討論柯文哲7、8日到花蓮騎車振興觀光行程。

針對陳菊稱只要立院透過修憲程序廢除監察院就全力支持，民眾黨目前提修憲案進度到哪，會不會加入民進黨30名立委連署？吳怡萱回應，現在看起來民進黨內部對「廢考監」有雜音，得先解決內部問題，而民眾黨立場是8名委員已連署提案，歡迎在民進黨、國民黨內碰壁的立委加入民眾黨連署，趕快籌組修憲委員會。

媒體追問，民眾黨主張「廢考監」，但卻有提名考試委員鄧家基，是不是有雙重標準？吳怡萱提及，柯文哲在總統大選期間就希望未來朝三權分立邁進，但現階段還是有考試院跟監察院，根據現階段國家體制，還是要依循現有體制進行，當民眾黨收到考試委員推薦，就按現行國家體制做人才舉薦，但不會影響未來希望走向三權分立的狀態跟理想。

李頂立補充道，這也反映出民眾黨的DNA，透過理性、務實、科學看待事情，不會為反而反，不管是原民議題或519上街遊行、520參加就職典禮，民眾黨就事論事，面對法條也用科學方式端出法條，爭取民眾支持與認同。

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