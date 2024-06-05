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端午連假16縣市訂房率未過半「花蓮僅1成2」　觀光署1方案搶救

▲▼花蓮甫於去年開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀。（圖／雄獅旅遊）

▲花蓮端午連假連2日的平均訂房率僅12.7%。圖為花蓮景點（示意圖／雄獅旅遊提供）

記者蔡亞樺／台北報導

端午節將至，觀光署公布各縣市旅宿業最新訂房狀況，連假前2日多達16個縣市的訂房率未過半，地震重創的花蓮縣更僅12.07%。觀光署表示，振興震後住宿優惠開跑後，訂房率可望逐步提升。

觀光署統計資料顯示，端午連假前2日訂房率達45.15%，較去年同期減少14%，但相較上次5月15日公布統計資料，整體訂房狀況略微增加。突破6成包括苗栗縣、澎湖縣、連江縣，訂房率5成以上則有基隆市、台北市及屏東縣。

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▲▼花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，在經過一連串加固防護工程施作後，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。拆除作業將由上往下，依序將高層重物卸除後向下拆除。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮餘震不斷、聯外交通未恢復，旅宿業訂房狀況不佳。（圖／記者湯興漢攝）

觀光署指出，6 月10日為連假最後一天，民眾陸續返回工作地，除了連江縣最高為65.22%外，其餘縣市訂房率均相對較低。花蓮縣訂房率低於其他縣市，受近期不時的餘震及聯外交通未全面恢復等因素，短期內國人對花蓮旅遊信心尚未恢復所致。

觀光署表示，振興震後住宿優惠活動已於6月1日從花蓮開跑，宣導效益逐漸顯現，花蓮縣政府規劃一系列聯合行銷及主題體驗活動等，將重拾花蓮旅遊信心，訂房率也將逐步提升。

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